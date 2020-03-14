【新冠肺炎】消息：駿洋邨檢疫中心已預50單位　供亨泰樓居民入住

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（14日）新增三宗確診、一宗初步陽性個案。其中一名確診者，即第140宗確診個案居住大埔富亨邨亨泰樓，與早前兩名埃及團確診居住同座同方向單位。港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心總監黃加慶以及中心傳染病處主任張竹君等多人，今晚約7時到場了解喉管及感染途徑。衛生防護中心將於9時半召開記者會。 《香港01》最新獲悉，駿洋邨檢疫中心已預留50個單位，以供富亨邨亨泰樓的居民入住之用。富亨邨現場所見，停泊了多部旅遊巴，並有工作人員穿上防護裝備準備工作。

港大微生物學系講座教授袁國勇今晚約7時抵達大埔富亨邨亨泰樓了解喉管及感染途徑。（李澤彤攝）

本港今日新增三宗確診、一宗初步呈陽性個案，其中第140宗確診個案為一名59歲男子，居住大埔富亨邨亨泰樓，與太太、兒子同住，有腰骨痛，多數時間留家，會去快餐店，亦有到救世軍會送飯。衛生署表示，他3月12日乘的士到那打素急症，並於13日留深喉樣本，今日確診。

張竹君今日於記者會表示，涉事患者與埃及團確診團友119及124號個案，住同座同單位方向的13室單位，個案感染源頭不明，惟住同一座向，擔心是否與喉管有關，同座向的居民或者要檢疫。其後至晚上7時，袁國勇、黃加慶及張竹君等人戴上口罩前往現場視察情況，期間未有回答記者的提問。

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消息人士向《香港01》透露，火炭駿洋邨的檢疫中心已預留50個單位，以供亨泰樓居民有需要入住檢疫之用。

康美樓9個單位排氣管被移除

上月青衣長康邨康美樓先後有4名住戶，分別居住3樓及13樓A07室單位確診新冠肺炎，當局亦曾擔心喉管感染，需要暫時撤離整幢大廈A07室的約百名住戶，並派員就涉事單位進行徹底清潔及消毒。及後，房屋署技術人員詳細檢查康美樓所有A07單位的排污渠系統，34個單位中有9個單位的排氣管被移除，當局即時修復及跟進。所有住戶入住檢疫中心四日後，獲提供接載巴士返回居所。