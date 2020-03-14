【新冠肺炎】港大公共衛生教授：兩原因令疫情難控　夏天不會消失

社會新聞
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俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世衞早前宣布目前狀況是「全球大流行」，港大公共衞生學院教授潘烈文及香港大學公共衛生學院教授高本恩等專家今日（14日）參與講座。潘烈文表示，新型冠狀病毒較2003年沙士更難控制。新冠肺炎患者在病發首數天，體内的病毒量和傳播能力就會達到高峰，加上部分患者病徵輕微，基至沒有明顯病徵，可繼續在社區自由活動，令病毒更容易散播。

而高本恩稱，本港疫情或會在夏天減退，但不會消失，屆時仍會有外地輸入個案。

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港大公共衞生學院教授潘烈文表示，新型冠狀病毒疫情持續，並演變成全球大流行，較2003年沙士更難控制。沙士病毒在病發後約10日具最強傳染性，當時患者大多已病重、入院接受治療；相反，新型冠狀病毒患者在病發首數天，體内的病毒量和傳播能力就會達到高峰，加上部分患者病徵輕微，基至沒有明顯病徵，可繼續在社區自由活動，令病毒更容易在社區散播，甚至在全球蔓延。

他續說，面對新冠肺炎，醫學界此刻仍未有具科學認證的有效治療。新藥瑞德西韋仍處於小規模測試，需要再作大規模臨床試驗；而疫苗「非一朝一夕能做到」，需要經長時間研究和作臨床測試，才能投入生產和廣泛使用。

香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片 / 朱韻斐攝）

高本恩：疫情不會在夏季消失

不少人期望夏日高溫能殺死病毒，擊退疫情。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）稱，本港疫情或會在夏天減退，但不會消失，屆時仍會有外地輸入個案。他表示，2003年沙士之所以會在夏天消失，是因為眾人的努力，而非單靠季節變化。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）稱，本港疫情或會在夏天減退，但不會消失，屆時仍會有外地輸入個案。（港大圖片）

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