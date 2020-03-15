【新冠肺炎】亨泰樓租置單位如改裝坐廁排氣管　住戶將送檢疫中心

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）個案近日增加，大埔富亨邨亨泰樓兩個高層13室單位共有三人確診，一名頂樓患者欵被低兩層的外遊返港埃及團團友傳染。衞生署衞生防護中心表示，房屋署因應2月長康邨康美樓事件，已完成檢查亨泰樓當中11個13室的坐廁排氣管，以確保排氣管密封；就其餘17個非房屋署管轄的亨泰樓13室（租置單位），屋宇署會檢查單位的坐廁排氣管，若發現有改裝問題，該單位住戶亦會被安排入住檢疫中心。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

高層13及14室單位住戶收檢疫令

衞生防護中心表示，正積極跟進富亨邨亨泰樓三宗新冠肺炎確診個案，並已即時對所有亨泰樓13及14室的住戶進行問卷調查，以主動找出有否未獲診斷的個案，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。衞生防護中心已即時協調相關政府部門和機構，並啟動「跨部門應變小組」調查及審視三宗個案的感染是否存在環境因素。

衞生署會向29樓至34樓13及14室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受隔離治療。

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亨泰樓17個13室單位業權非房屋署

中心續指，就亨泰樓1至28樓的13室，房屋署因應早前長康邨康美樓事件，已完成檢查亨泰樓當中11個13室的坐廁排氣管，以確保排氣管密封。就其餘17個非房屋署管轄的亨泰樓13室單位，屋宇署會檢查單位的坐廁排氣管，若發現有改裝問題，該單位住戶亦會被安排入住檢疫中心。



中心會為亨泰樓所有13及14單位的住戶收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，亦會在亨泰樓多個地點採集環境樣本進行流行病學調查。

富亨邨於1990至1991年入伙，共有8座，分為新長型、Y3型及Y4型，屬2000年2月推售的租者置其屋計劃第三期屋邨，出售單位共5,746個，僅1,300個未售出，即多達77%單位由私人業主持有。

衞生署表示會向住戶提供專業家居清潔及消毒指引，包括要妥善保養排水渠管和定期把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），以確保環境衞生；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌等。