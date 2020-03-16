【新冠肺炎】袁國勇︰疫情已全球大流行　所有入境人士應隔離14日

港大微生物學系講座教授袁國勇在一個電台節目建議，所有入境香港的人士均需自我隔離14日，並向政府商討有關建議。公民黨立法會議員郭家麒亦提到，所有入境旅客需隔離14日，更批評政府周四起才要求在英、美等地返港人士需接受家居隔離，將造成幾日的真空期。

袁國勇引述世衛指出，現時新型冠狀病毒已屬全球大流行，部分國家例如印度和南美的公共衞生能力、檢測的數目不明，建議所有入境本港的人士自我隔離14日。「世衛而家都話全球大流行，點解唔係所有人返嚟隔離14日？」

袁又指，歐美部分城市如倫敦的人口密度較高，若當地政府的防疫措施無為，對入境人士不採取檢疫，不呼籲保持社交距離，疫情將在兩至四周內急增，情況一如意大利和南韓。他亦建議身在外地，患有長期病患或年長的港人返港，再自行隔離14日。若繼續留在當地，要儲備足夠糧食及日用品，避免外出。

他亦提到，港人最近防範意識有所降低，戴口罩的人減少，外地輸入個案增多。本港有可能小型爆發疫情，呼籲市民繼續保持衛生及加強防疫。

公民黨立法會議員郭家麒表示海外疫情嚴重，港府須涵蓋至所有旅客至檢疫措施，避免輸入個案增加社區爆發的機會。（資料圖片）

郭家麒：歐洲旅客若取道東南亞返港 健康申報表並不足以檢疫

而公民黨立法會議員郭家麒亦提到所有入境旅客隔離14日，他表示海外疫情嚴重，港府須涵蓋至所有旅客至檢疫措施，避免輸入個案增加社區爆發的機會。

他指，因全球航空公司削減服務，不少直航班次取消，從歐洲入境的旅客或會選擇經東南亞國家轉機，健康申報表並不足以檢疫，入境處亦難以追蹤，建議所有入境旅客均須接受14日強制家居隔離。他亦批評政府，周四起在英、美等地返港的人士才需接受家居隔離，將造成幾日的真空期。