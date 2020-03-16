【新冠肺炎】23人多次入住檢疫中心　康文署：有人出營盜風筒杯麵

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府今日（16日）表示，留意到有懷疑濫用暫住設施情況，故將由明日（17日）起向入住政府提供的暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村的人士，收取每日200元，作為入住及膳食收費。 康文署回覆《香港01》表示，截至今日上午，共錄得有23位人士完成第一次強制檢疫令後又再次入住暫住設施，其中有一人已是第三次入住；中心職員亦發現營內物品如電線拖板、風筒、淋浴露及電子探熱針等物品被人私自取走。

麥理浩夫人度假村隔離營內情況。（資料圖片 / 受訪者提供）

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周二起居暫住設施要條`200元

政府今日表示，留意到有人懷疑濫用暫住設施，例如有香港居民在強制檢疫措施生效後，多次往返內地，並重覆入住暫住設施；又有人在有本地居所的情況下，仍堅持入住暫住設施。發言人指，有見及此，政府將由明日起向入住暫住設施的人士收費，每日200元，作為入住及膳食收費，以打擊濫用，以及將宿位留給真正有需要的人士。

康文署估計五分一入住者濫用設施

康文署其後補充指，截至今日上午，共錄得有23位人士完成了第一次強制檢疫令後又再次入住暫住設施，其中有一位人士已是第三次入住；另外有超過130個在港有其他居所的人士堅持入位暫住設施，再加上部份人士表明為了免費食宿而入住，故相信至少五分一的入住個案涉及懷疑濫用情況。

康文署又指，中心職員曾在檢疫人士完成檢疫令離營後，發現營內的物品如電線拖板、風筒、淋浴露及電子探熱針等物品被人私自取走，又觀察到有離營人士攜走大量他們在入住期間政府給他們的食物，如杯麵等。

↓↓其他檢疫中心↓↓

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除了有懷疑濫用暫住設施情況，香港政府華員會社會工作主任職系分會上月底亦向會員發信稱，接獲不少前線職員執行檢疫職務時遇到問題及投訴，曾有社署員工收到檢疫人士要求連續數天送非必需品往同一住址，更有人向職員要求要兩磅肥牛、兩隻雞，以及20箱火龍果到檢疫中心，質疑社署供應日常用品沒有標準。

收費安排不適用於入住檢疫中心人士

政府夜晚澄清，有關收費安排只適用於入住政府的暫住設施，入住者都是從國內（除湖北省以外）返港的香港居民，應該在家居或其自行安排的處所進行家居隔離，安排不適用於入住檢疫中心的人士，即與確診患者有密切接觸，或由健康風險較高的地區（如湖北省）抵港但沒有出現病徵的人士，故從日本鑽石公主號或湖北返港的人士入住檢疫中心是毋須收費。

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