【新冠肺炎】3留學生倫敦返港染病　衞署張竹君籲有病徵者勿回港

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球肆虐，本港今日新增5宗確診個案及3宗初步確診個案，當中大部份人為輸入個案，令本港個案累計166宗。 今日新增的8宗個案中，有3人為留學生，均經倫敦返港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，有徵狀的留學生應在當地盡快求診，「因為喺飛機上面唔知情況會唔會突然轉差，亦都會為機上其他人帶來風險。」至於是否會在機場加強病毒檢測，張竹君表示政府仍在討論實行細節。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，昨日機場有多人申報不適，醫管局啟動重大事故控制中心，將21位來港人士直接由機場送往醫院。她又說，日後會有越來越多海外留學生回港，坦言擔心負壓病床的使用率會持續高企。

患者住在南區紅山半島。（資料圖片／陳惠嫻攝）

三留學生均經倫敦返港

第160名確診的患者是來自瑞士的18歲外籍女大學生，據了解，她為法國裔港人。她在3月14日由瑞士到倫敦，乘坐英航BA033航班到吉隆坡，再轉乘馬航MH78航班返港，由家人開車送返南區紅山半島住所。她昨日感到不適，到赤柱卓健醫務所求診，被安排轉送東區醫院。

第164名初步確診的患者是21歲男學生。他在今年1月6日回到英國倫敦讀書，在3月15日乘坐英航BA033航班到吉隆坡，並轉乘國泰CX5734航班回港。他在3月10日起咳嗽，昨晚入境時填寫健康申報表表明病徵，在機場被直接送往廣華醫院。

第166名初步確診的患者是27歲男學生。他在3月10日開始咳嗽，15日乘坐英航BA27航班商務艙，從倫敦返港，抵港後由機場被送往明愛醫院。

張竹君：入境當刻無病毒不代表之後無 所以須家居檢疫

張竹君說，明白有很多留學生正在返港，她提醒有徵狀人士應在當地盡快求診，「因為喺飛機上面唔知情況會唔會突然轉差，亦都會為機上其他人帶來風險。」她續說，無病徵留學生返港時，需注意個人衞生，如廁及使用公共設施時應格外小心，並勤洗手。

至於是否會在機場加強病毒檢測，張竹君表示政府仍在討論細節，當中有不少挑戰，包括檢測方法、機場地方不足以讓多人停留等。她表示，即使留學生在入境當日驗出陰性結果，或因只在潛伏期，並不代表其後不會發病，所以安排14天家居檢疫是最合適的方法。

另有3人曾到歐洲旅遊或工作，返港後確診。

第159宗個案是69歲男患者，在3月3日至12日曾與太太到倫敦、西班牙及巴黎旅遊，12日坐國泰CX260航班返港。患者擔心患病，一直未有回家，在位於油麻地金滿樓的辦公室逗留，至15日晚上腹瀉及肌肉痛，坐小巴到伊利沙伯醫院後確診。她的太太未有病徵，會被送往檢疫中心。

患者住薄扶林嘉豫苑

第163宗個案為30歲女子，居於薄扶林嘉豫苑。她在2月27至3月5日不在港，未知旅遊詳情，3月5日乘坐英航BA325商務客艙，由巴黎往倫敦，在3月6日乘坐國泰CX254航班商務客艙，由倫敦回港。她在3月10日起流鼻水和發燒，16日到瑪麗醫院求診，今日確診。她的丈夫亦感不適，出現喉嚨痛，被送往瑪麗醫院。

患者朋友不適 被送屯門醫院

一名初步確診患者為24歲男子，在丹麥工作了6個月，於2月29日前往法國巴黎，本月5日轉到西班牙巴塞羅那，期間流鼻水及喉痛，到10日返回丹麥，昨日乘坐卡塔爾航空QR160到多哈，再轉乘QR818航班返港，由機場送入瑪嘉烈醫院。患者與一名西班牙朋友同行到丹麥哥本哈根，朋友昨日從丹麥乘搭泰航客機到港，因身體不適，由機場被送往屯門醫院，檢測未有結果。

昨日機場有多人申報不適，醫管局啟動重大事故控制中心，將21位來港人士直接由機場送往醫院。（資料圖片／王潔恩攝）

醫管局：擔心負壓病床使用率會持續高企

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，昨日機場有多人申報不適，醫管局接獲港口衞生署通知後，啟動重大事故控制中心，將21位來港人士直接由機場送往9間醫院，4名病人送去大埔那打素醫院，2人送去明愛醫院，2人送廣華醫院，2人送北區醫院，2人送沙田威爾斯親王醫院，1人送東區醫院，3人送屯門醫院，2人送聯合醫院，3人送仁濟醫院，當中有最少3人初步檢測結果呈陽性。

過去一日，公院負壓病房的使用率為65.7%，較早前明顯大幅上升。庾慧玲指，近日香港的輸入個案大增，醫院的隔離病床相比上星期屬於高水平；由於會有越來越多海外留學生回港，她坦言擔心負壓病床的使用率會持續高企。

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