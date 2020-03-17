【新冠肺炎】亨泰樓天台排氣口樣本證含病毒　政府研是否擾流效應

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在香港持續蔓延，大埔富亨邨亨泰樓3名確診者，住在大廈同一座向，引起政府高度關注。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（17日）在記者會上指，早前在3名確診者所住的亨泰樓採集到的12個環境樣本中，有4個都呈陽性反應，包括3213號單位、「食環印度團」兩名患者住所的污水渠表面、糞渠表面；大部分時間居家男患者所住的3413號單位的排氣喉表面；以及全幢13室排氣喉的天台排氣口內側。 張竹君認為，化驗結果證明，天台排氣口可以是傳播途徑，但未能完全證明到是否透過「擾流效應」，令首先確診的32樓患者的病毒，傳播給34樓患者，政府會成立跨部門專家小組研究結果。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

兩室患者糞便樣本均有病毒

張竹君指，當局在亨泰樓採集了12個環境樣本，包括3213及3413單位的廁所、廚房、窗戶等，當中只有4個呈陽性反應，分別是3213號單位的污水渠表面；3213號單位的糞渠表面；3413號單位接駁座廁的排氣喉表面；以及排氣喉的天台排氣口內側。

張竹君稱，當局發現住在3413單位的59歲男子的糞便對病毒呈陽性反應，而住在3213單位的夫婦亦最少有一人的糞便呈陽性反應，本來當局亦預計在廁所可找到病毒，因或有人如廁後未有蓋上廁板就沖廁，清潔時亦未必抹喉管，或會有病毒殘留。

她指在天台排氣口也找到病毒，就代表該處有機會傳播病毒，但是否透過「擾流效應」進行傳播，就仍未能確定，政府會成立跨部門專家小組研究結果。

入住檢疫中心居民病毒檢測全部呈陰性

另外，張竹君指，政府為43名入住檢疫中心的亨泰樓13及14室居民進行病毒測試，全部呈陰性反應，而無安排入檢疫中心的100多人的樣本也呈陰性反應，當局仍需聯絡十數位居民進行檢測。被問到居民可以在何時回家，張竹君稱，如果證實真的有「擾流效應」，居民已受曝露，因最後一名確診者於3月14日才離開居所，理論上居民應由當天計起，留在檢疫中心14天。

張竹君認為，化驗結果證明，天台排氣口可以是傳播途徑，但未能完全證明到是否透過「擾流效應」進行傳播，政府會成立跨部門專家小組研究結果。 (李澤彤攝)

中大研究指即使患者的呼吸道樣本沒有病毒時，但其糞便仍帶有病毒，醫管局被問到會否在病人出院前檢測糞便。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，如果病人有肚瀉，醫院就會為病人化驗其大便，直到出院前糞便亦連續有2次陰性結果才可出院。

被問到現時「加強化驗室監測」計劃只驗病人的深喉唾液，但中大發現這方法假陰性達4成，張竹君稱，這方法需要病人懂得如何取樣，「不是普通口水，要大力咳先得，咁個陽性比例先可能高點。」她強調，如果病人有病徵，若其深喉唾液樣本結果不確定，當局都會把病人送院並取其呼吸道樣本，而當局亦會了解專家對測試方法的建議作跟進。

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政府發言人其後發稿指，在13號單位糞渠天台通風管開口內部位置找到病毒，初步懷疑由於在13號和14號單位之間的天台圍欄高度有差別，以致「擾流現象」可能較易在亨泰樓高層的天井位置出現。發言人稱，雖然如此，經擾流把病毒由糞渠天台通風管帶入住宅單位同時需要有多個環境因素的配合，包括建築物的座向、天台的設計、風速和風向等。即使確定「擾流現象」或有發生，相關政府部門估計有關情況只屬個別例子，並不普遍。



發言人又稱，亨泰樓的建築、排水系統及通風管的設計合乎《建築物條例》（香港法例第123章）、相關規例的要求，以及環境和衞生安全標準。政府亦會派員到早前有確診個案的大廈視察和蒐集相關通風管、附近環境的現時狀況和其他相關資料，以協助專家小組作進一步的調查和研究。專家小組會根據調查結果提出改善建議和方案，以保障香港市民的健康。

跨部門專家小組成員包括發展局、環境局、食物及衞生局、運輸及房屋局、建築署、屋宇署、渠務署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、衞生署、房屋署，以及水務署。政府建議市民妥善保養排水渠管和定期把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），以確保環境衞生；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。如果高層單位住戶不時察覺有糞臭味而該大廈有確診個案的話，他們應把廚房和廁所的窗門關上。住戶亦可在座廁水箱加入消毒片以保持糞渠清潔。此外，市民在天台活動時應避免走近和觸摸糞渠天台通風管開口，以及戴上口罩。