【新冠肺炎・3.18】單日新增25宗確診個案創新高　直逼200宗

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未平息，本港昨日（17日）大增10宗確診個案，當中八人曾外遊或從外地回港，令本港個案累計168宗（167宗確診個案和1宗疑似個案）。由昨晚至今日清晨，有多班從歐美返港航班抵港，陸續有人落機後呈報有新冠肺炎徵狀，被送往不同醫院隔離診治，截至凌晨4時許，共有22人入院。 政府昨向全球發紅色外遊警告，呼籲港人取消外遊，今晚午夜過後，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受「強制檢疫」，惟是否居所檢疫14日，當局未有詳細說明。內地入境安排仍如現時一樣，即從湖北入境需送檢疫中心隔離，從其他省市自治區入境則家居強制檢疫；由澳門及台灣入境，如在14日前未有到過海外國家或內地，則毋須強制檢疫。

3月19日

【02:00】大量外遊返港市民及留學生回港。今日（19日）零時零分起，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受強制檢疫14日。在新措施實施前夕，不少人「趕尾班機」返港，有港人搭兩程機返港，昨晚11時許步出接機大堂，稱仍能呼吸「自由空氣」，但指最重要是避開隔離，趕及清明拜山，同時又認為新措施有助保障港人。

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【01:40】周三網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開自己的口罩，疑用手指沾口水再抹在扶手上。港鐵指有關行為妄顧公共衛生，予以強烈譴責，並且已就此事報警。

事主Joel Werner昨深夜（18日）在其Facebook公開發文道歉，指他「輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友。」他指，衷心表示歉意，稱在拍攝拍攝完畢後有用酒精消毒液抹淨扶手柱。該道歉文公開約一小時，獲逾2,550個「嬲」。

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【23:45】《明報》表示，「觀點」版今日刊登香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽助理教授龍振邦，及香港大學李嘉誠醫學院霍英東基金（傳染病學）教授袁國勇來稿〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉，龍振邦及袁國勇現撤回文章。

《明報》引述龍振邦及袁國勇表示，「他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治」，「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。他們稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗。若當中的手民之誤引起任何誤會，龍振邦及袁國勇表示歉意。

而文中提及「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」，訂正為「星、港、澳、台暫免於大疫」。該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗。若當中的手民之誤引起任何誤會，龍振邦及袁國勇表示歉意。

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【23:40】衞生署公布的資料顯示，本港今日總共新增25宗個確診個案，創單日新高。累計增至193宗，當中192宗為確診、1宗屬疑似個案。當中12宗列為輸入個案、10宗為可能本地個案，僅3宗為本地個案。

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午夜起入境者須戴手帶強制檢疫14日，並下載手機程式。（余俊亮攝）

【22:46】今晚多班機在深夜11時抵港，陳肇始表示，是否受強制檢疫條例影響，以航班着陸時為準。她表示，任何少入境簽證少於14日，都不可以入境。

現時內地人持中國護照從外國乘飛機，可入境香港，惟逗留最多7日，即不足14日。

【22:30】政府科技資訊總監林偉喬表示，每一入境人士人都會獲發電子手帶，並下載手機程式「居安抗疫」（Stay Home Safe）。他指這個手機程由科學園科創公司「隨想」研發，以大數據wifi檢測，所有電波都會被偵查，包括藍牙等等，都會分析信號的強弱。檢疫人士回家就要啟動程式，若離開家中，信號有變化，比如大氣電波、藍牙、wifi、gps有變化，會發出警示，其後系統探測警示，會要求人返屋企，並通知衞生署和警方跟進。他表示手帶及程式不會收集個人資料，不會讀取家居位置，只會智慧地顯示信號強弱的變化。

林偉喬表示，這手帶和以往另一隻功用效果相若，但更舒適，不影響日常生活。如檢疫者離開家居，會及時跟進。當完成檢疫後，只需將手帶剪斷及刪除程式便可。

陳肇始表示，手帶保證公眾安全健康，一定足夠，現在超過2萬條，每天都會萬人及數量給遊客。

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陳肇始在機場見記者，公布外國入境強制檢疫執行安排。（余俊亮攝）

【22:22】陳肇始表示，會加強兩方面，第一，每名強制檢疫的人都要佩戴電子手帶，新產品已經改良，佩戴容易，監察效能更高；第二，過往會在檢疫中心進行病毒測試，今晚開始逐步引入加強檢疫人士測試，明天開始隨機抽樣，被選中者需留下深喉唾液測試。

由於擴大檢疫範圍，明日起有數以萬計人會回港，因此政府做好準備，包括研究在機場附近的北大嶼山醫院和亞博館設立分流站。

陳肇始呼籲所有人如實申報，希望旅客預先填好健康申報表，減少輪候時間。旅客是否配合，影響到效率，「為自己、家人、香港着想，不要心存僥倖。如果有人違反，比如提供假資料，或者離開處所，會依法辦事。」

【22:14】食衞局局長陳肇始在機場見記者，她表示，《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）今晚午夜生效，為期三個月，直至今年6月18日。所有人抵港前14日到過海外地區，不分國籍和旅遊文件，都要強制14日，主要是家居，其次是酒店。政府正在和酒店業商量，估計受影響數量會很大，尤其最近英美留學生回港，政府關注。

陳肇始表示，每一個強制檢疫的人都要佩戴手帶，容易佩戴，監察也會較好。

+ 7 + 6 + 5

【21:16】政府今日刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），以果斷和嚴厲的措施應對2019冠狀病毒病全球爆發，強制從中國以外的所有地區的抵港人士進行檢疫。《規例》將於明日（19日）零時零分生效，為期三個月。

根據《規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在憲報公告指明的外地國家／屬地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫。違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

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【20:48】據悉將軍澳醫院新增一宗初步確診個案，患者曾遊瑞士。

【20:20】在全港擁有16間分店的大眾書局，早前遭業主入稟高等法院，追討黃埔花園分店自今年2月起拖欠的租金、服務費及推廣費等款項逾52萬元，並要求大眾書局交還舖位。

新加坡大眾控股有限公司今日（18日）公布結業消息，服務香港超過40年的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，旗下16間書店由3月19日起全線結業。有分店今日提早落閘，員工在店內清貨。

大眾書局宣布全線16間分店周四結業 早前有分店欠租

【20:00】在銅鑼灣屹立四十載的老店「蛇王二」，這家米芝蓮亦難敵疫情走到最終章。店長羅長熙說，現時情況比沙士更嚴峻，生意不單大跌七成，每月都蝕10多20萬元，坦言現在是「最難捱的時光」。他承認當4月底租約完結後，「蛇王二」將會低調結業。數十載感情難捨割，羅長熙希望疫情過後，有機會另覓舖位重新開始，「最唔捨得日日返工見到嘅伙記同熟客，已經變咗我日常生活。」

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+ 4 + 3 + 2

【20:10】本港今日（18日）新增14宗確診個案、8宗初步確診個案。當中第182宗、50歲加拿大國際學校任職女文員，據知過去兩周潛伏期經常到中環蘭桂坊消遣，其間曾與大量朋友接觸。蘭桂坊集團主席盛智文，他指暫不考慮關閉蘭桂坊，不過自己也是早幾個鐘頭得知消息，現正在努力尋找該患者曾到訪的酒吧或餐廳，找到具體地點後會做深度清潔。

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▼空手道運動員李振豪初步確診▼

+ 3 + 2

【19:02】美心集團旗下的千両時代廣場分店張貼通告，稱因為有確診新型肺炎顧客曾在3月10至17日期間光顧該食肆，千両現已停業消毒，3月21日重開。

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【18:40】明日起所有於抵港前14日曾到所有海外國家及中國內地，不論是否香港居民接受家居強制檢疫。有在機場接載乘客的的士司機表示，生意大跌一半，曾試過在機場等候六小時才有客人，他更坦言，相信強制檢疫的措施下，人流會更少「聽日就開始寒冬期」。

亦有的士司機指，疫情期間機場乘客大減八至九成，擔心明日開始旅客數量再度下跌，「聽日打後分分鐘十幾個鐘先行一轉」。

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【18:23】美國駐香港及澳門總領事館宣布，自2020年3月19日起，將取消所有常規的移民及非移民簽證約見，領事館稱將盡快恢復常規的簽證服務，更改預約無需繳費，簽證費用有效一年。若需緊急出行（如醫療、喪葬等原因）可要求緊急非移民簽證約見。

【18:20】消息透露，AXA安盛一名員工確診新型冠狀病毒肺炎。確診的AXA員工於銅鑼灣利園一期17樓工作的辦公室，現時該樓層已經全面封閉進行消毒，需要到該個樓層的人士，必須登記個人資料，以及出示職員證才可進入，並限制出入人數。於同一大廈工作的其他公司職員表示，今早收到大廈管理處通知上述有人確診新冠肺炎，消息未有引起太大恐慌，但會更加勤於洗手，保持衛生。大廈管理處職員則表示，昨晚收到通知後，已加強大廈各公用地方、各樓層的清潔，加以防範，並與該樓層負責人緊密溝通，現時正進行消毒程序等，未知道解封時間。



此外AXA安盛於同一大廈另一個辦公室如常運作，職員出入未受影響。

【17:44】張竹君表示，19日凌晨所有抵港人士實施強制檢疫，社區爆發風險會減少，故希望他們留在家，如有不適就求醫，又指現時市民警覺性已提高。惟她又指出，留意到部份人在無病徵前有出席活動，例如婚禮、派對，呼籲他們留在家中。

【17:36】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，暫未知道駿洋邨作為檢疫中心會運作到何時，短期內應會繼續使用。衞生署、醫管局在早期已購入不少病毒化驗試劑，但全球大流行後，劑量稱不上充裕，但存貨量「以月計」。

【17:32】澳門新聞局公布，澳門新增第15例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為31歲男性，菲律賓藉外地僱員，任職酒店侍應。患者在澳門的最後上班日是1月26日，於1月27日至3月15日回菲律賓探親，3月16日由菲律賓經香港到達澳門，3月17日因牙痛3天、皮疹1天到鏡湖醫院急診就診，分類屬中風險個案，經診治和取樣作病毒核酸檢測後返回住所。咽拭子樣本送衛生局公共衛生化驗所檢測，今(18)日下午顯示陽性結果，確診為新型冠狀病毒肺炎，目前已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。

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【17:24】被問到陸續有歐美等海外人士返港後確診，公立醫院服務會否爆煲，庾慧玲回應稱會配合政府的圍堵策略，減低社區爆發風險，並有普通病房可改裝成負壓病房。

【17:15】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，3月19日加強入境旅客檢疫，但當局會試行派發深喉唾液樣本瓶至部份抵港人士，但預計每日1萬人入境本港，實驗室不能為所有人化驗，故暫時會為有病徵人士化驗，至於哪些人會優先檢測仍在商討。他說：「基本上有病徵，所有地方返嚟都係高危地點。」

被問到會否以酒店作為檢疫場所，黃加慶表示酒店的回覆都不積極，相信現階段以酒店作檢疫是有難度，不可行。

【17:04】庾慧玲表示，現時有3人正試用新藥瑞德西韋用藥。醫管局考慮將某些普通科病房改裝，通風設施做隔離病房，料4月有400張病床可完成供啟用。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今早已有14宗確診個案，現時本港確診個案已增至182宗，包括第172宗的28歲運動員；第182宗確診的50歲加拿大國際學校女文員，潛伏期沒有外遊，但有到蘭桂坊等地「飲嘢」，以及183宗確診的《南華早報》24歲記者。另有8宗初步陽性(4男4女).

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，現有239人仍留院隔離治療。在過去24小時，出院病人包括第7、 59、 72宗確診人士，累積共有94名確診病人及1名疑似病人已出院。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，預期未來一兩星期會有好多人士返港 ，外國特別歐美的留學生，他預計機場需檢疫的旅客數量非常龐大，多個部門望增加人手疏導人流，惟人手所限、場地限制，要核對資料，呼籲抵港人士預先填妥健康申報表，耐心等候。

黃加慶表示，抵港人士如在家居強制檢疫，如做得到應盡量安排在通風較好的房間，與家庭成員住不同房間，與檢疫者時刻保持至少一米距離，不要共用私人物品、毛巾，食飯用公筷，勿分享食物，勿吸煙。

【16:20】消息透露，AXA安盛一名員工確診新型冠狀病毒肺炎。

【14:51】據了解，九龍西醫院聯網新增5宗初步個案，包括3人在瑪嘉烈醫院、1人在明愛醫院、1人在仁濟醫院。連同《南華早報》自由身記者初步確診、空手道運動員李振豪，今日料有14宗初步確診個案，以及一宗弱陽性個案。

【13:37】消息透露，今日再多2宗初步確診個案，均在律敦治醫院留醫，23歲男病人是學生，由英國返港；46歲女病人則曾到訪杜拜。換言之，今日至少有8人初步確診，均有外遊紀錄，另外一名鑽石公主號郵輪57歲男病人的病毒測試呈弱陽性。

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▼入境者強制家居隔離14日前夕機場情況▼

【13:24】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今（18）日上午確診第14例新型冠狀病毒感染病例，患者是一名42歲女性，為印尼籍外僱隨行家屬，於3月17日乘坐國泰航空CX718(座位47F)由印尼雅加達到達香港，乘金巴經港珠澳口岸入境時，被口岸衛生檢疫人員發現有發熱症狀，隨即送往仁伯爵綜合醫院特別急診，就診時被分類為中度風險個案，當時經診治和取樣作病毒核酸檢測後由丈夫自駕車返回住所，回家後沒有外出，確診後由專車接到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。

【13:02】據了解，今早大埔那打素醫院初步確診新型肺炎28歲男病人，為本港28歲空手道運動員李振豪。他與數名搏擊隊友在2月中旬出發到歐洲，準備參加5月在法國巴黎舉行的奧運空手道外圍賽。他在2月底到奧地利參加比賽，後到法國巴黎參加國際訓練營，因疫情改變計劃，在3月15日回港。

【12:22】根據衛生防護中心的資料，第161宗確診新型冠狀病毒的37歲國泰航空空姐，她曾乘搭龍運巴士E33線。龍運獲悉事件後已立即安排全部有可能接載該兩名乘客的E33線巴士返回車廠，進行徹底清潔及消毒，包括座椅、扶手、玻璃窗、地台及冷氣隔塵網。同時，E33線多個巴士站、站長室及員工休息室，包括豐景園站、友愛南總站及屯門市中心總站，均進行消毒。

【11:14】據了解，有鑽石公主號確診康復者由日本返港後，疑再度染病。

該名57歲男子於一月底與妻子登上鑽石公主號，二人於2月16日在當地確診，均有發燒和咳嗽，至3月5日康復返港。

二人回港後接受家居檢疫，並無出現病徵。至3月16日，該男子到普通科門診接受深喉唾液測試，結果呈陰性。但男子的胸部X光顯示，肺部發炎、纖維化及有肉芽腫，被轉送至威爾斯親王醫院接受病毒測試，結果呈弱陽性。

【10:00】消息指，本港今新增至少6宗初步確診。而據了解第五及第六宗個案，均來自伊利沙伯醫院，分別是一名住慈雲山的55歲男子，以及一名31歲住大角咀的外籍港人，兩人均曾到歐洲。

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【09:20】消息指，今日新增至少6宗初步確診個案，4人都有到歐洲的外遊紀錄。

第一宗是27歲男子，在威爾斯親王醫院接受治療，今日有發燒；他曾到英國倫敦，有探望家人，但其家人無出現病徵。男子於3月15日由倫敦返港，報稱逗留當地及搭飛機期間都有戴口罩。

第二宗是一名28歲男子，現於大埔那打素醫院留醫，有咳、頭痛等徵狀；他曾於2月19日至3月14日到過法國、奧地利；3月14日途經曼谷，至15日回港。

第三宗是34歲男子，在律敦治醫院留醫，曾往德國及西班牙；而第四宗是36歲男子，在東區醫院留醫，曾赴瑞士、德國及荷蘭。

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【08:00】截至周三（18日）上午8時，全國確診病例81142宗，累計死亡人數3231人，疑似病例128宗，治癒病例68835宗；在重災區湖北，累計67799宗，死亡總數3111人。

【02:30】美國總統特朗普（Donald Trump）周二（17日）表示，為應對疫情而造成的經濟下滑，他計劃向部份國民派發1,000美元（約7,764港元），又指相信美國經濟會迅速復元。

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