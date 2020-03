【新冠肺炎】患者曾到蘭桂坊　盛智文：不會停業、盡快找出到訪地

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情蔓延全球,本港今日(18日)新增14宗確診個案、8宗初步確診個案。當中第182宗確診個案為一名50歲女士,於加拿大國際學校任職文員,據知過去兩周潛伏期經常到中環蘭桂坊消遣,其間曾與大量朋友接觸。 香港01記者致電蘭桂坊集團主席盛智文,他指暫不考慮關閉蘭桂坊,不過自己也是早幾個鐘頭得知消息,現正在努力尋找該名個案曾到訪的酒吧或餐廳,找到具體地點後會做深度清潔。他指,蘭桂坊近月來一直做足清潔保證顧客安全,對於生意也並不擔心,「別擔心,大家可以繼續來蘭桂坊享受快樂時光。(Don't worry you can come to Lan Kwai Fong and have a great time.)」

▼3月18日 疫症下的蘭桂坊▼

盛智文表示自己也是早幾個鐘頭得知有確診病人曾出沒於蘭桂坊的消息,正在與政府部門聯繫,希望確定該女士曾經到訪的地方、以及前來的方式,一旦查出具體地點,將會對相關酒吧、食肆做徹底清潔。

他表示,蘭桂坊很大,包含多個區域,在未找到具體到訪地方之前,蘭桂坊會正常營業,他指關閉蘭桂坊是「瘋狂且不合理的(it's crazy and doesn't make sense)」,而且蘭桂坊自有疫情以來一直做足清潔和防疫工作確保顧客安全,比如每間酒吧都要求入場者量度體溫等等。

盛智文不會關閉蘭桂坊,會盡快找到患者曾經到訪的地方,並做清潔。(資料圖片/盧翊銘攝)

至於有確診者曾在潛伏期多次到訪蘭桂坊,他表示現時全港很多地方都有患者曾經觸摸,而該名女士亦未必是在蘭桂坊染上病毒。他指不擔心蘭桂坊的生意,而是更擔心香港的疫情狀況。他指蘭桂坊仍然安全,「別擔心,大家可以繼續來蘭桂坊享受快樂時光。(Don’t worry you can come to Lan Kwai Fong and have a great time.)」