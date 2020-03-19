【新冠肺炎】袁國勇內媒談撤稿：沒人比我更愛國　不要迴避真實

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦師徒昨日（18日）在報章撰文，稱台灣為「中華民國」，又斥中國人的野味文化，不過二人先修訂後撤稿。 袁國勇昨日接受內地傳媒專訪回應事件，表示身為科學家，最重要是先要面對真相，更形容「或許沒人比我更愛國」。不過他亦再次批評，經歷沙士後，中國野味市場的衛生、檢疫，甚至整個制度仍未完善，野先動物互相交叉感染，可令基因「洗牌」重組，希望所有中國人都可改變飲食文化。

先修訂「中華民國」為台灣 再撤稿

袁國勇及龍振邦昨日於《明報》發表文章，批評中國人進食野味為陋習，形容「病毒乃中國人劣質文化之產物」，更直指「中國人陋習劣根才是病毒之源」，認為病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人。

明報網站原本指，龍振邦及袁國勇來函訂正及補充，將文中提及「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」，訂正為「星、港、澳、台暫免於大疫」，又指該文與政治無關。不過之後再報道，指龍振邦及袁國勇現撤回文章，表示他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治。「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

直指中國處理疫情確有不足 不要迴避真實

面對撤稿的輿論爭議，袁國勇接受深圳衛視訪問首開腔回應。報道指，對於在輿論場被誤解，甚至被罵被黑，袁國勇並沒有說得太多，表示作為一個科學家，最重要的是先要面對真相。他直言中國處理疫情確有不足，「我們要承認的。不要迴避真實，一定要面對真相。這樣我們的國家會更加強盛，更加興盛。我們要有個謙卑的態度，能面對自己的短板。」

對於文章被誤解，他表示身為科學家，最重要是先要面對真相，更形容「或許沒人比我更愛國」。

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沙士過後17年 中國制度仍有很大問題

在專訪中，袁國勇再批評野味文化，直言經歷2003年沙士（SARS）但未汲取教訓，「過了17年後，我們國家的野生動物和菜市場的衛生、以及檢疫、甚至整個的製度仍然尚未完善，這個也是很大的問題。」

他指，現時內地仍不時捉了不同野生動物放在街市出售，然後動物間互相交叉感染，基因出現「洗牌」重組，或出現基因突變，令病毒可感染人類，「這個是沙士冠狀病毒到今天的新型冠狀病毒，都能看到的情況」。他表示，經歷過兩次慘痛教訓後，希望所有中國人，都可改變飲食文化和生活習慣，強調不能再有食用野味習慣，並要改善街市衛生。

袁國勇狠批中國野味文化，但陷入撤稿風波。（資料圖片 / 羅君豪攝）

外國人不戴口罩不停社交 加劇疫情

是次專訪中，除了批評中國，袁國勇亦提出外國的不足。他表示，中國固然有不足之處，但英國、美國、意大利的反應亦不夠快，批評外國人不戴口罩，又不願將大型社交活動，尤其足球賽事延期，都令疫情加劇。

預示下次會有新傳染病

袁國勇稱，近日最擔心的，是從海外回港的留學生，會否再引起爆發，究竟如何隔離，是否需要為他們做測試。他又稱，世界人口愈來愈多，交通愈漸頻密，食用動物的需求亦增大，相信新發型傳染病一定會再出現，相信不出十年、二十年內，一定會有另一次很嚴重、全球性的疫情爆發。