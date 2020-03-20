【新冠肺炎】中環中銀大廈租戶職員確診　另有個案曾到訪中國會

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日新增個案數量急增，本港累計超過200宗確診個案。中國銀行今日（20日）指，接獲中銀大廈管理公司通知，日前確診的第204宗個案為中銀大廈40樓的租戶職員，曾在3月17日及18日返回該辦公室。 管理公司已向其他租戶發出通知，並為確診個案工作樓層的公眾及室內地方，以及大廈的公眾地方及設施清潔消毒。

中國銀行大廈有租戶職員確診。（資料圖片）

中國銀行指，周四確診的第204宗確診個案，為在花園道1號中銀大廈40樓的租戶職員，並非中銀員工。該名確診個案在3月17日及18日曾返到中銀大廈 40 樓辦公室，其後因身體不適入院，經醫院檢查後在日前確診新型冠狀病毒肺炎。

管理公司已在昨日向其他租戶發出通知，並為該樓層的公眾及室內地方、大廈的公眾地方及設施，包括升降機大堂、所有升降機、出入口門把手及大堂冷氣系統等，進行徹底清潔及消毒。有關租戶亦已對員工上班作出安排。中銀指，銀行於中銀大廈 40 樓並沒有辦公部門，並已對附近樓層辦公室的員工實行分隔工作安排。

根據衞生署公布，第204宗個案是一位43歲女士，居住在九肚山麗坪路33號玖瓏山第3座Court B，3月3日至17日曾到美國，周三開始發燒，在周四確診。

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有確診個案曾於3月14日到中國會

此外，中銀確認第183宗確診個案，曾於3月14日到訪位於中國銀行大廈13至15樓的中國會，但未有進入分行大堂及其他辦公地點樓層。管理公司已為中國會相關樓層及該大廈的公眾地方及設施，包括大堂及所有升降機進行徹底清潔及消毒。