【新冠肺炎】新檢疫令實施首日機場入境人次跌48%　內地客少98%

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，於本月19日（周四）起，從外地抵港的所有人士均須接受14天強制檢疫。據當日的出入境旅客流量統計，整體入境人次為約1.31萬人次，較18日（周三）的約2.05萬人次，下跌36%。其中單計機場管制站的入境人次減近半，循機場入境本港的香港居民減少約36%，有6,138人次；內地旅客下跌98%，由18日的逾2,000人次，於19日只錄得有37人次。

整體入境人次減至1.3萬

據入境處數字，現時仍有開放的三個管制站，包括機場、港珠澳大橋及深圳灣，於3月19日實施新檢疫令後，整體入境人次有13,118次，較18日的20,583人次，下跌36%。當中近91%為香港居民，入境人次亦亦下跌約27%。整體內地訪客及其他訪客的入境人次，分別下跌90%及50%。

按管制站劃分，循機場入境的整體人次，由18日的12,952人次，19日跌約48%至6,771人次。其中香港居民佔約91%，有6,138人次，亦較18日的9,616人次，減少約36%。內地居民入境人次由18日的2,027人次，急趺98%至19日的37人次。而其他訪客入境人次，亦由18日的1,309人次，跌逾半至19日的596人次。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

港珠澳大橋方面，整體入境人次由18日的5,883人次，跌14%至19日的5,061人次，繼續是以香港居民為主。其中內地訪客於19日有22人次，於18日有37人次。其他訪客有352人次，18日為580人次。

深圳灣方面，19日有1,286人次入境，較18日的1,748人次，減少約26%，當中85%為香港居民，內地訪客有184人次，其他訪客有3人次。