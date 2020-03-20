檢控官著作惹質疑　為避嫌遭律政司調職　不處理反修例案件

一名律政司檢控官與他人合著《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，推廣法律常識。惟有法律界人士質疑，書中例子說明過於簡單，或會令人誤墮法網、逃避刑責。而在自序中表示「是時代選中了我們」的檢控官，雖然事前已經申報並獲刑事檢控專員批准，但因他專責處理反修例活動案件，律政司為免利益衝突之嫌，近日決定將他調職，不再處理涉及公眾秩序活動的案件。

刑事檢控科檢控官翁達揚與私人執業大律師梅碧思的著作《一讀就懂！孩子必須知的法律常識》，去年9月出版，翁在自序寫道：「是時代選中了我們，我在寫這本書時正正經歷香港最重要和最嚴峻的歷史時刻，還記得6.16的那個父親節是多麼的震撼人！」

有法律界人士質疑 誤導他人「走法律罅」

該書共有11章節，內容包括香港法律制度的結構、基本法律知識及常見的刑事罪行。書中除了述及在公眾地方藏有攻擊性武器等常見罪行，亦有教導讀者在法律上如何捍衛自身權益，例如未滿16歲的年輕人被警察扣留，應馬上要求通知父母或監護人，而警方亦該按照指引主動聯絡其父母、監護人或社工，待他們在場才錄取口供。

近日有法律界人士批評，書中部分內容不夠全面，或令人誤墮法網，甚至誤導他人「走法律罅」避刑責。同時，亦有人認為該書教人「避開法律陷阱」，或影響大眾對於該名檢控官的觀感，懷疑他可否不偏不倚地履行職務。