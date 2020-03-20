【新冠肺炎】蘭桂坊多確診者到訪須大清洗　協會倡顧客自律

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（20日）截至下午4時新增48宗確診個案，大部份有外遊，再有個案去過蘭桂坊消遣。衞生署衞生防護中心會通知蘭桂坊大清洗。蘭桂坊協會表示，暫時未接到大清洗的通知，亦仍待衞生署提供確診者顧過哪些商戶的資料，對於會否暫時關閉蘭桂坊，指蘭桂坊每日都有加強消毒，商戶亦有為顧客量度體溫等，並提醒顧問自律，如有不適不應到訪。

▼Happy Friday 蘭桂坊比平時冷清▼

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蘭桂坊協會總監張素媚表示，十分重視事件，蘭桂坊一直有為街道、大廈等進行清潔及消毒，「由內到外都有做。」她指，暫時未收到衞生署的大清洗通知，但歡迎署方的專業建議，會保持緊密聯繫，目前仍待提供確診者顧過哪些商戶的資料。她指，蘭桂坊有為商戶提供清潔指引，並為進入店舖的人量度體溫及提供消毒搓手液等。她料事件會為蘭桂坊生意帶來影響，但提醒顧客自律，如有不適不應到訪。

蘭桂坊協會集團主席盛智文今午巡視為商戶打氣時表示，早於一月初已加強清潔措施，現亦設有緊急應變小組，加強酒吧及餐廳的防疫及消毒措施，亦正製作防疫海報、宣傳單張給予商戶展示，小組會定期巡視商戶衞生情況，並把在蘭桂坊的網站上公布結果及評分。

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今日衛生防護中心記者會上，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，有個別個案去過蘭桂坊（第227宗）、SOHO區（第243宗），亦有個別人去過Pure Fitness健身是荷里活分店（195、227、248號），亦有去過蘭桂坊分店（195、199、227號），但未必是在這些地方感染，而是聚集。

張竹君指，會通知蘭桂坊大清洗。會看看是否在Pure更衣室遇到，調查傳播鏈。被問及會否關閉蘭桂坊，張竹君說可能有幫助，但還是要看市民及外籍人士的態度，盡量減少這些去酒吧聚集的活動。

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