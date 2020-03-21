【新冠肺炎】DSE押後開考　消息︰筆試延至4月24日開始　取消口試

香港正面對第二波的新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）警告，現時本港是處於「戰爭狀態」，確診個案有上升趨勢，行政長官林鄭月娥傍晚6時將見傳媒。消息指，當局將公布中學文憑試DSE押後四星期才開考，據了解，教育局將採用後備的第二方案，即延遲整個文憑試約四星期，各科筆試4月24日開考，5月25日完成，取消語文科口試。

據教育局於2月初公布備兩方案舉行中學文憑試，以應付疫情發展帶來的影響。當初公布的第二個方案是延遲整個文憑試約四星期，各科筆試4月24日開考，5月25日完成。體育科和音樂科實習考試5月底至6月中舉行，兩項語文科口試則取消，考評局會按比例調整中文和英文科其餘各卷比重，以計算相關科目的總分和評級。考評局將盡量壓縮改卷程序所需時間，務求7月放榜。

文憑試涉及五萬多名考生、200多個試場。

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4月底開考 楊潤雄：是切實評估

教育局年初為文憑試DSE開考製訂兩個方案，上月底公布推行第一方安，即按原定時間，各科筆試和英文科口試於3月27日開考，但體育科和音樂科實習考試推遲至5月舉行，中文科口試則延至5月18日至26日進行，放榜日期延後一星期至7月15日。

第二個方案是延遲整個文憑試約四星期，即今日公布的安排。體育科和音樂科實習考試也會相應延至5月底至6月中舉行，兩項語文科口試取消後，考評局會按比例調整中文和英文科其餘各卷比重，以計算相關科目的總分和評級。放榜則不會延至8月中，考評局將盡量壓縮改卷程序所需時間，務求7月放榜。

教育局局長楊潤雄表示，有信心在4月24日開考，並非只是樂觀預測，他強調是「切實的評估」。