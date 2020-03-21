【新冠肺炎】四人剪手帶違檢疫令被尋獲檢控　林鄭：零容忍

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，自3月19日起，所有從澳門及台灣以外的地區抵港均須接受14天強制檢疫。檢疫人士會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。特首林鄭月娥今日（21日）稱，政府對違反家居檢疫令的人士零容忍，一經發現會即時檢控。政府資訊科技辦透過電子手帶，發現四名擅自離開居所的人士，警方上門尋獲，衛生署已經安排四人送入檢疫中心，警方將會檢控，而警方早前亦檢控過內地抵港違反檢疫令的人。 林鄭指若在街上見到需要檢疫的人士，將會馬上檢控。

特首林鄭月娥會見記者時稱，正接受家居檢疫的人士應遵守檢疫令，不應以身試法，重申政府對違反家居檢疫令人士零容忍，一經發現會即時檢控，不會作出警告。她表示，違反檢疫令會構成刑事罪行，可罰款25000元及監禁6個月。

3內地回港人士違法外出 下周聆訊

林鄭說，留意到社交媒體上有人公然違反檢疫令，政府資訊科技辦透過電子手帶，發現4名擅自離開居所的人士，警方上門尋獲，衛生署已經安排4人送入檢疫中心。另外，有3宗從內地回港的檢疫人士違法外出，政府已經提出檢控，下星期將會聆訊。

四人剪手帶違檢疫令被尋獲檢控，林鄭月娥表示零容忍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

如果在街上見到戴手帶違反檢疫令的人，會馬上檢控。 林鄭月娥3月21日英文答記者（中文傳譯）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由昨晚開始，所有抵港人士在機場已獲發手帶，無論是否有病徵的人都須配戴。倘病人接受檢測後確診，會被送往醫院接受治理，康復出院後仍須繼續戴，直至檢疫時間完結。

張竹君又說，留意到網上流傳，有檢疫人士剪斷手帶後外出用餐和玩樂，並把相片上傳至社交網站。她認為有關人士的做法不合理，亦違反隔離令，會與律政司跟進這些個案，「睇下會唔會蒐集證據檢控」。倘市民發現類似事件，可致電衞生署熱線21251111或21251122舉報。截至3月11日，當局已向超過380不守檢疫令的人士發警告信，並檢控2人。