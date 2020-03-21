【新冠肺炎】非港人入境不足一成　多為澳門台灣人　林鄭：不封關

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥今日（21日）晚上召開記者會，宣布一系列抗疫措施，當中延考DSE、公務員在家工作等安排。 對於確診個案持續上升，被問及會否全面禁止非香港居民入境。林鄭月娥指，自周四（19日）對所有外地入境人士實施14天強制檢疫後，周四及周五（19及20日）經機場入境的非本港居民僅錄得600多人，且他們主要是台灣及澳門居民，亦有港人家屬，基於人道原因，不會全面封關。

林鄭月娥表示，自擴大強制檢疫措施後，周四及周五（19及20日）經機場入境的非本港居民，每日約有600多人，佔整體入境人數9%。她說，在1月平均每日有20,000名非香港居民經香港機場入境，在2月已降至平均每日4,200人，在3月安排未實施前，平均降至每天2,800人。

細分周四及周五（19及20日）機場入境的非本港居民，林鄭月娥透露大部份均來自台灣及澳門。她說不少澳門居民需要經香港機場返抵澳門，澳門政府亦安排專車接送相關人士返回澳。故林鄭重申，非香港居民入境人數已下幅下降，亦料會繼續下跌，故不需要收緊入境限制措施。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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記者會上，多位記者追問林鄭月娥會否參考外國例子，拒絕非本港居民入境。她說若這樣或會出現問題，指出香港有不少海外人士居住或工作，他們是香港居民，他們的家人亦有需要來港，基於人道立場不能拒絕他們來港，她認為用嚴密及受控的渠道，讓少量數目的非香港居民返港。

林鄭月娥指，非港人入境不足一成，多為澳門台灣人，不需要封關。（高仲明攝）

擴大檢疫後機場入境內地人少98%

林鄭月娥3月17日公布，除澳門和台灣外，自19日起所有海外及內地抵港人士須接受檢疫；而國泰3月15日宣布，加派班機接載英國和美國旅客回港。比較機場入境旅客數字，3月10至14日，平均每日6000至7000港人返港，內地和海外旅客均為1000多；但隨着海外疫情愈來愈嚴峻，3月15日抵港旅客急升，當日入境港人超過10,000人，內地和海外入境旅客亦有所上升。

3月19日，除從澳門和台灣外，海外及內地抵港人士亦要強制檢疫，以往持中國護照過境香港可逗留7日，新檢疫令下，這些過境內地客因簽證不足14日將不能入境。當日機場入境的內地旅客，從前一日的2,027人，大跌至37人，20日入境內地人亦只有44人。據了解，可入境本港的內地人，多數持有探親或工作簽證，否則不能入境。