運輸署、康文署等部門周一起調整服務　即睇政府最新安排

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，特首林鄭月娥昨日（21日）宣布公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。政府今日（22日）宣布，多個部門將調整服務，包括郵政署、運輸署、水務署、渠務署、環保署、機電工程署、教育局、土木工程拓展署、土地註冊處等。

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+ 7 + 6 + 5

多個政府部門今日公布最新服務安排。

【渠務署】

渠務署稱，明日（23日）起只維持緊急及必要的公共服務，並只為市民提供基本及有限度公共服務，包括24小時渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等，直至另行通告。至於一般查詢電話及接待處服務則暫停。

【水務署】

水務署稱，大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心暫停服務，灣仔客戶服務中心則繼續開放，中心開放時間為星期一至五，早上10時至下午4時。該署稱，會向市民提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，24小時客戶服務熱線照常提供各項緊急及一般查詢服務；另會繼續接收文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件，並按文件類別、緩急等訂出處理文件的次序。

【教育局】

教育局指，轄下各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處明日開始只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，如有需要前往有關單位，可先致電聯絡。另外，九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館；藝術與科技教育中心（包括STEM教育中心）；教育局學位分配組；資歷架構秘書處等，都暫時不對公眾開放。

【1823】

效率促進辦公室表示，現時集中處理與疫情及環境衞生相關的來電，並只能就其他來電提供有限度服務，巿民輪候和服務處理的時間可能會延長。由3月24日起，1823將暫停處理經電郵、手機應用程式、電子表格及短訊等途徑提交的查詢及投訴，直至另行通告為止。

【康文署】

康文署表示，因應疫情最新情況，本月較早前重開的康樂場地及文化設施將於明日起暫停開放；至於其他未重開的場地及設施仍繼續暫停開放，直至另行通告。

戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場跑道、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪、草地球場、人造草地足球場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和營地等，將暫停開放。

所有室內體育設施、圖書館將關閉。放置在圖書館和三個港鐵站的還書箱，及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站亦會暫停提供服務。公共圖書館的電子書及電子資料庫等網上服務則會繼續提供。

位於康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機亦將暫停開放。城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務。因康樂場地及文化設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。

陸上免費康樂場地包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等仍會維持服務。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

【入境處】 入境處表示，明日起會提供若干基本公共服務： 服務類別 組別／辦事處 服務辦理地點 提供的服務 旅行證件 旅行證件及國籍（申請）組，以及旅行證件（簽發）組 灣仔入境事務大樓4樓 只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務

（如市民已成功申請香港旅行證件並選擇在其他分區辦事處領取，請在辦公時間內致電2852 3045查詢） 西九龍辦事處 尖沙咀金巴利街28號地下 元朗辦事處 元朗政府合署1樓 身份證 港島人事登記辦事處 灣仔入境事務大樓8樓 只提供補領身份證和新來港人士首次登記身份證服務（年滿11歲及18歲申請領取／換領身份證以及其他身份證相關服務暫時停止）

（如對身份證事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電3521 6565） 九龍人事登記辦事處 長沙灣政府合署3樓 元朗人事登記辦事處 元朗政府合署1樓 簽證及延期逗留 外籍家庭傭工組 灣仔入境事務大樓3樓 提供正常服務 延期逗留組 灣仔入境事務大樓5樓 優秀人才及內地居民組 灣仔入境事務大樓6樓 只提供延長逗留期限申請服務 其他簽證及入境許可組 灣仔入境事務大樓7樓 居留權 居留權組 灣仔入境事務大樓25樓 提供正常服務 婚姻登記 所有婚姻登記處 金鐘

大會堂

紅棉路

尖沙咀

沙田

屯門 只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務

出生登記 生死登記總處 金鐘道政府合署低座3樓 只提供出生登記服務



（如市民已在其他出生登記處預約辦理出生登記，該處會聯絡相關人士並作出安排） 九龍出生登記處 尖沙咀金巴利街28號地下低層 死亡登記 生死登記總處 金鐘道政府合署低座3樓

只提供死亡登記服務

港島死亡登記處 灣仔胡忠大廈18樓 九龍死亡登記處 長沙灣政府合署1樓

【漁護署】

該署轄下早前重開的公共設施，將由明日起再次暫停開放，包括香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、七間香港地質公園遊客中心及瀕危物種資源中心，並取消所有學校及公眾活動，直至另行通告。

另外，該署位於長沙灣政府合署的牌照服務及接待櫃位，以及荃灣青山公路388號中染大廈的海岸公園辦事處，將由明日起為市民提供基本及有限度公共服務。有關服務將於星期二及四，上午9時30分至中午12時，以及下午2時至5時提供，直至另行通知。

漁護署轄下動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務將改於星期二及四，上午9時30分至中午12時，以及下午2時至4時30分提供，而所有其他狂犬病防疫注射及發牌站將停止服務，直至另行通知。

【司法機構】 自1月29日開始的一般延期安排，將由3月23日（星期一）延長兩星期至4月5日（星期日），及視乎當時最新的公共衞生情況是否許可，予以檢討。 裁判法院將因應案件量及其他因素，繼續基本上採用假日或星期六聆訊安排，處理緊急和必要的案件，包括新羈押案件和「8日案件」。有關安排的詳情如下︰ 三月二十三日（星期一）︰ 屯門裁判法院會辦公 三月二十四日（星期二）︰ 沒有裁判法院辦公 三月二十五日（星期三）︰ 西九龍裁判法院會辦公 三月二十六日（星期四）︰ 沒有裁判法院辦公 三月二十七日（星期五）︰ 觀塘裁判法院會辦公 三月二十八日（星期六）︰ 採用常設的星期六聆訊安排，即東區裁判法院、九龍城裁判法院和沙田裁判法院會辦公 三月二十九日（星期日）︰ 沒有裁判法院辦公 三月三十日（星期一）︰ 粉嶺裁判法院會辦公 三月三十一日（星期二）︰ 沒有裁判法院辦公 四月一日（星期三）︰ 東區裁判法院會辦公 四月二日（星期四）︰ 沒有裁判法院辦公 四月三日（星期五）︰ 屯門裁判法院會辦公 四月四日（星期六）︰ 採用常設的假日聆訊安排，即沙田裁判法院會辦公 四月五日（星期日）︰ 沒有裁判法院辦公

【環保署】

環保署表示，各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務暫停，市民可於辦公時間，把申請所需文件放入設置在各辦事處的投遞箱內，亦可經網上或郵寄提交牌照申請。署方會維持基本巡查及調查，以處理查詢及投訴。另外，各個「綠在區區」會繼續開放收集可回收物，但訪客及教育活動則繼續暫停，直至另行通告。

【香港郵政】

香港郵政稱，因應自3月起持續有市民需要到郵政局投寄郵件，全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早下午4時關閉；星期六營業時間如常（除郵政總局、尖沙咀郵政局及機場郵政局會提早於下午四時關閉）。屆時會提供所有櫃位服務，但流動郵政局會暫停服務。署方又稱，會維持星期一至六的郵件派遞（包括特快專遞）服務，但只會提供隔天的郵箱收信服務。

【政府統計處】

政府統計處宣布，明起只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，呼籲住戶使用網上問卷或電話方式，參與現時的「綜合住戶統計調查」及「2019／20年住戶開支統計調查」，以減少面對面接觸。處方稱，會向抽樣選中的屋宇單位發出通知信，邀請住戶參與統計調查，住戶可根據信中提供的指引，回答網上問卷，亦可致電統計處以完成訪問。

【稅務局】 所有於3月23日至4月3日到期的繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜的限期將會自動順延至4月6日。 另外由明日起，除下列服務以外，暫時停止所有公共服務： 辦事處 辦公時間 中央詢問處

（只限有關離港人士清繳稅項的查詢） 星期一至五

上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時 商業登記署 星期一至五

上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時 印花稅署 星期一至五

上午九時至中午十二時；下午一時三十分至四時

【運輸署】

運輸署稱，轄下駕駛考試中心會由3月23日起暫停服務，所有原定安排在3月23日或之後的駕駛考試（路試）將會暫停，直至另行公告；各牌照事務處將會繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請。已於網上預約3月23日或以後時段續領正式駕駛執照或車輛牌照、車輛過戶或申領國際駕駛許可證的申請人，可按照預約時段到牌照事務處辦理。未有預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

【公司註冊處】

公司註冊處指，該處由明起將在每周的每個工作日，提供有限度櫃台服務，接收以印本形式交付的文件，以及讓客戶領取成立公司的註冊證明書，服務時間為星期一至五的上午9時30分至下午4時。

【禁毒處】

禁毒處表示，較早前重開的香港賽馬會藥物資訊天地明日起再次暫停開放，直至另行通告。

林鄭月娥稱，公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。（資料圖片／高仲明攝）

【土地註冊處】

土地註冊處宣布，明日起只維持基本及有限度的公共服務，星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午1時30分，以供交付文書辦理註冊；上午9時至下午12時30分以供辦理其他事宜。

【土木工程拓展署】

土木工程拓展署亦稱，明起辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》申請的時間為星期一至五，下午2至5時；礦務部牌照及許可證辦事處的辦公時間為星期一至六，上午9時至中午12時。另外，土木工程圖書館的辦公時間為星期一、三及五，上午10時至下午4時。

【機電署】

機電署指，轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日暫停服務，直至另行通告，期間市民可於辦公時間，將有關申請表格連同繳款支票投入該署總部地下大堂的投遞箱內。

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+ 9 + 8 + 7

【古物古蹟辦】

較早前曾重開的尖沙咀香港文物探知館的專題展覽「聖山遺粹：啟德地區出土宋元文物展」及屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，將於明日再次暫停開放，直至另行通告。至於其他未有開放的場地，包括香港文物探知館常設展覽和參考圖書館、新田大夫第、沙田王屋村古屋、黃竹坑新圍十號、下白泥碉堡、大埔上碗窰村碗窰展覽、馬灣芳園書室、大嶼山東涌炮台展覽中心及西貢東龍洲炮台展覽中心，仍繼續暫停開放，直至另行通告。

【路政署】

路政署將提供有限度的基本公共服務，包括處理道路工程的挖掘准許證申請及部分非緊急道路維修，直至另行通知。另外，又會繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵。

路政署的報告中心亦會維持運作，處理道路維修事故。

【政府物流服務署】

繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處，由3月23日（星期一）起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時及下午2時至5時，直至另行通知。

【海事處】

除了中區海事分處，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務將會暫停，直至另行通告。

另外，已預約於明日的船員考試及本地船隻驗船服務則會維持不變，如期進行；其他的預約將會再作安排並另行通知。

【律政司】

將維持為公眾和法律界提供以下基本和必須的公共服務：

刑事檢控科──中環下亞厘畢道18號律政中心西座12樓

3月23日（星期一）至27日（星期五）

上午9時至下午1時及下午2時至6時

民事法律科──中環下亞厘畢道18號律政中心東座6樓

3月23日（星期一）至27日（星期五）

上午9時至下午1時及下午2時至6時

＊ 繳費處

民事法律科──中環下亞厘畢道18號律政中心西座8樓

2020年3月24日（星期二）及26日（星期四）

上午9時至下午1時及下午2時至4時30分

公眾與法律界人士可繼續將上述兩部門處理的案件的法庭文件及其他有關書信，送達或提交至相關接待處櫃枱，以及往繳費處繳交款項。有關文件將獲盡快處理，然而回覆時間或會較以往長。

【申訴專員公署】

公署只提供基本有限度的服務，接待處會暫停開放直至另行通告，市民可透過電郵、傳真、電話查詢或留言及網上表格查詢及投訴。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

+ 3 + 2

【在職家庭及學生資助事務處】

學生資助處（學資處）位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃檯將於星期一、三及五上午10時至下午1時及下午2時至4時開放，讓已透過學資處網上預約櫃檯服務的學生遞交貸款申請。獲學資處通知的成功貸款申請人亦可於上述開放時間在長沙灣政府合署的服務櫃檯收取貸款支票。

在職家庭津貼辦事處位於觀塘海濱道及其關愛共享計劃科位於旺角始創中心的服務櫃檯會在星期一、三及五上午10時至下午4時開放。

市民可透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請文件投遞於學資處及在職家庭津貼辦事處的投遞箱。

【運輸及房屋局】

運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下的獨立審查組（審查組）由3月23日起會以投遞箱接收在《建築物條例》下有關圖則審批的樓宇監管申請，以及小型工程監管制度、強制驗樓計劃和強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件。申請人可於星期一至五，上午10時至下午4時，把該等申請及文件投入設於九龍黃大仙龍翔道龍翔辦公大樓八樓的審查組投遞箱內。

【廉政公署】

廉政公署只會提供必要、緊急和有限度的基本公共服務。設於廉政公署大樓的二十四小時廉署舉報中心，以及舉報貪污熱線（2526 6366）會繼續運作以接受市民的舉報或查詢。所有廉署分區辦事處將暫停開放。

防貪諮詢服務熱線（2526 6363）及電郵cpas@cpd.icac.org.hk會繼續運作，而商業道德發展中心熱線（2826 3288）亦會繼續提供服務。

並非提供以上公共服務的廉署員工，除非有特別工作需要，否則將會留在家中工作。

【破產管理署】 該署各辦事處的服務時間為星期一至五上午9時30分至下午12時30分，以及下午2時至4時。個別公共服務的辦公時間及安排如下： 服務 辦公時間 地址 櫃台服務（包括公眾查詢服務）及繳費處

上午九時三十分至下午十二時三十分，以及下午二時至四時



（註：該處分兩個時段收取為提出破產及清盤程序的呈請而繳存的款項，分別為上午九時三十分至下午十二時三十分，以及下午二時至四時。每個時段均設有25個名額，先到先得。以上名額不包括使用見證服務同時支付繳存款項的服務名額。）

香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座十樓 見證服務

上午十時至中午十二時，以及下午二時至四時



（註：每個時段均設有25個名額，先到先得。使用見證服務者可同時支付繳存款項。）

香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座十樓

【選舉事務處】

選舉事務處轄下各辦事處及選舉資訊中心將由明日起暫停開放，直至另行通知。另外，該處轄下查詢熱線2891 1001由明日起，星期一至五（上午8時45分至下午6時）維持有限度服務。

【民政事務總署】

所有社區會堂及社區中心將暫停開放。除早前已關閉維修的深水埗民政諮詢中心外，各區民政諮詢中心會由星期一至五上午10時至下午3時開放（位於梅窩的民政諮詢中心則為星期一、三、五上午10時至下午3時開放），並會提供辦理作私人用途的聲明或宣誓服務。

遺產受益人支援組的熱線（2835 1535）及服務櫃檯的開放時間為星期一至五上午10時至下午3時。

牌照事務處的辦事處繼續提供正常服務。

【差餉物業估價署】

櫃位開放時間：星期一、星期三及星期五（上午8時15分至下午1時）

為減低社交接觸，估價署鼓勵市民盡量使用該署24小時運作的電子服務（www.rvd.gov.hk）提交表格或索取資訊，亦可經電郵（enquiries@rvd.gov.hk）、傳真（2152 0138）或致電2152 0111／2152 2152提出查詢，而處理查詢時間可能較長。

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+ 4 + 3 + 2

【立法會秘書處】

立法會綜合大樓所有公共服務，包括公共申訴辦事處、圖書館和檔案館的服務將於明日起暫停。除負責支援立法會及委員會會議、維持秘書處基本運作的職員和值勤人員，其他職員留在家中工作。

另外，凡接受強制檢疫的人士，均不得進入綜合大樓。凡與確診者、初步確診者或須接受強制檢疫的人士有緊密接觸的秘書處職員、其他在大樓工作的人士和訪客，亦不得進入綜合大樓。

【屋宇署】

屋宇署將提供緊急、必要及有限度服務，主要處理公眾就涉及樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報、新發展項目的關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。

最近重開分別位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部地下的收件處及一般查詢處，以及二樓的樓宇資訊中心將暫時關閉。

如親身遞交以下申請及文件須經下列途徑：

（i）設置於屋宇署總部地下的投遞箱，星期一至五上午10時至下午4時將接收小型工程監管制度、強制驗樓及強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件、根據《建築物條例》申請註冊或續期註冊為註冊建築專業人士或註冊承建商的文件，以及為遵辦屋宇署發出的法定命令或指示而提交的文件（例如勘測報告、補救工程方案、完工報告等）；

（ii）於屋宇署總部地下設置的投標／報價箱，星期一至五上午9時30分至下午5時30分接收投標／報價文件。

【房委會】

所有公共屋邨管理處逢星期一、三及五上午10時至下午4時開放，提供有限度的一般屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。至於管理處內的收款處，會因應個別屋邨的情況，調整服務時間，詳情請留意屋邨辦事處張貼的通告。

樂富客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃（白居二）小組；黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃（第二市場）小組；及黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組，會於星期一、三及五上午10時至下午4時提供有限度服務。

【消防處】

消防處的防火單位會繼續為市民提供必要和有限度的公共服務，包括各類牌照申請、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批和處理有關樓宇消防安全改善工程事宜等。

另外，位於消防處總部大廈5樓的牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及7樓的消防安全總區總部和其他防火單位的收發處的服務亦作出調整，會於星期一、星期三及星期五上午10時至下午12時30分和下午2時至下午4時提供有限度的服務。

就新建樓宇消防設備驗收、預約複驗、遞交相關文件、修改圖則及領取消防證書等事宜，相關認可人士及註冊消防裝置承辦商可於辦公時間致電3961 5217聯絡消防設備課，就個別個案作適當安排。

【勞工處】

除職業介紹所事務科的櫃位服務外，其他櫃位會暫停服務，直至另行通告。職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供櫃位服務，以接收有關職業介紹所的牌照申請。勞工處的兩所職業健康診所及職業醫學組會停止開放。已預約服務的人士，將獲個別通知預約安排。

【地政總署】

地政總署會於星期一至五（公眾假期除外）的辦公時間，提供櫃台交收文件及電話查詢服務。其他櫃台服務，包括查詢、繳付地稅及地價、地圖銷售櫃台、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等，將會暫停。網上服務將維持正常，市民可經電郵提出查詢及投訴。