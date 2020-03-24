【新冠肺炎】黃竹坑Studio9派對增1確診　空姐及訪澳門男未定源頭

新冠疫情（俗稱武漢肺炎）持續，24日新增30宗確診個案。黃竹坑「STUDIO 9」涉逾百人的白色情人節私人派對，再多一人確診，他並無任何病徵，至今群組增至5人確診。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心仍然統計參加派對人數，並呼籲參加者有病徵要立即看醫生。而今日確診的新個案，分別是曾到訪澳門賭場後回港的男子、及由西班牙返港的國泰安姐，暫時均無法確定兩宗個案是輸入個案還是本地感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲大家減少聚會。（盧翊銘攝）

本港疫情持續，今日(24日)共新增30宗個案，當中19宗是有外遊紀錄。

「STUDIO 9」出席人數多 呼籲出席者有病徵要主動求醫

在黃竹坑道48號聯合工業大廈9樓的「STUDIO 9」，於本月14日曾舉辦大型私人派對，至少逾百人參加，截至今日再多一個確診個案，合共累計5人中招。今日新增的第375宗個案，是一名49歲男子，現於伊利沙伯醫院留醫，但他並無病徵。張竹君稱，有部分去過派對的人士有自行到醫院接受檢查，但暫時無掌握多少人已到醫院檢查。至於衞生署是否已成功追蹤所有出席派對的人士，張竹君指派對涉逾百多人，現時仍在計算出席人數，希望主辦單位可以主動協助通傳消息，也呼籲出席過派對的人士要主動求醫。

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港男澳門到訪多間賭場

其中，377宗的66歲男子於3月8日至11日曾在澳門逗留，期間曾到過數間賭場，以及坐過吊車、旅遊車。不過，張竹君表示，男子雖然在上周日(15日)開始發燒，並入住那打素醫院，但由於澳門的確診個案甚少，故個案或較大可能在香港本地感染，實際源頭仍然有待調查。

而第376宗個案，涉及一名40歲國泰航空的女空中服務員。她曾於3月7日至11日到過西班牙，曾在航班CX315的商務座位工作，在回港時則曾服務CX320航班。張竹君坦言：「好難講係機上定喺西班牙度感染」，要繼續追蹤。