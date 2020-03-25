【新冠肺炎】衞署今起為英國及歐洲抵港者驗深喉唾液　再擴至美國

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在港繼續蔓延，連日來不少個案都屬輸入個案。衞生署昨天（24日）宣布，會由今天（25日）凌晨零時起，為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，其後逐步涵蓋至美國抵港人士，以盡早識別患者及減低社區傳播的風險。

▼最新一輪防疫措施▼

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衞生署由3月19日起，會為從機場抵港而又沒有病徵，65歲或以上的受檢疫人士或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士化驗深喉唾液。

衞生署發言人昨天公布，衞生防護中心由今天開始進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，將免費檢測服務，逐步涵蓋至英國、歐洲其他國家及美國抵港沒有出現病徵的人士，以盡早識別患者及減低社區傳播的風險。由今天凌晨零時開始會於香港國際機場首先為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。

【新冠肺炎防疫措施】擴大對海外入境無病徵者抽驗病毒做法，盡快開始要求每個由英國、歐洲其他國家和美國抵港的人均做測試。當局將向他們派發樣本瓶，採集深喉唾液樣本後，再交回衛生署檢測。（勞顯亮攝）

獲提供樣本瓶的抵港人士須依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所於星期一至日上午九時至上午十一時收集樣本，有關人士亦可於星期一至五上午八時三十分至上午九時三十分（公眾假期除外）到部分醫院管理局轄下的普通科門診診所提交樣本。

若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快通知有關人士，並安排其入住公立醫院接受治療。一般而言，若於交回樣本後的三個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。衞生署發言人促請獲提供樣本瓶的抵港人士務必盡快收集並安排交回其深喉唾液樣本，以便衞生防護中心的公共衞生化驗服務處能盡快進行病毒檢測服務，及早識別無病徵的入境人士以減低社區傳播的風險。