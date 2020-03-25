【武漢包機】聶德權今赴湖北接逾500港人　16歲以下人士佔四分一

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，政府今明兩日（25及26日）將派各兩班包機接載滯留湖北省的港人。 負責統籌的政制及內地事務局局長聶德權今早（25日）離港前見記者，他表示是次接載超過500名港人，其特色均是居住離武漢市較遠、車程距離2至3小時；其中16歲以下人士佔四分之一，部分將有親人乘專機抵達當地一起回港；亦有部分是孕婦、應屆DSE生，以及有醫療需要的港人。 而今日下午將有兩架專機接載共285位滯留港人，屆時會安排交通接載前往武漢機場，期間會多次量度體溫，確保並無感染方可上機。聶德權又提及，有14名在武漢的香港人確診，其中2人去世，12人經已出院。

▼最新一輪防疫措施▼

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聶德權表示，當涉事港人抵港時，落機前及落機後亦會有體溫檢測，並須按照目前規例，返港後須接受家居檢疫14天。對於今次接載的並不包括仍然滯留武漢市的港人，聶則指現時接獲60多宗滯留武漢市的港人求助個案，當局將與他們持續溝通。

對於湖北省政府日前宣布，武漢市以外的地區將逐步解封，且會有交通出行，而武漢市亦會在4月8日解封。聶德權指，當地居民外須持有健康識認（Green Code），證明健康狀況才能出行，惟此制度僅予持有內地居民身份證者申請。故他表示，會持續與當地政府溝通，以協助當地滯留港人返港。

至今共14名港人於武漢確診 兩人病逝

聶德權表示，今次工作團隊共有47人，包括入境處為主要行動骨幹、亦涉及醫管局、衞生署、政制及內地事務局、國泰、國泰港龍及機管局等人士。他又感謝當地政府的協助，並做了大量準備工作。同時補充，得悉有14名位於武漢市的港人確診，有12人經已出院，2名去世。其中一名離世者是1名62歲的港人，一直於當地醫院留醫，情況嚴重至上周五（20日）離世。

政府今日及明日（25及26日）將安排各兩班包機，分別在下午4時及7時從武漢機場返港，料接載總人數預計超過500人。而是次接回滯留的港人，主要為武漢市以外地區，包括咸寧、孝感、黃石，及其他不同城市等緊急個案，當中不少個案已滯留當地多月，涉及小朋友、長期病患，在生活及其健康均遇到不同程度的問題。

聶德權早前透過社交網站表示，今次接載的500多人所身處位置，較上一輪包機接載的港人更分散，部分港人距離武機場車程達6至7小時，故今次的挑戰相信會較大。