【肺炎口罩】港商深圳設廠產製「愛的家」口罩　卓悅旺角分店有售

香港口罩供應短缺，港澳直通巴士協會副主席、蒂旅集團鍾偉棠女兒鍾銘思（Jessie）成立「愛的家口罩」，第一批口罩預計將於下周在卓悅面世，50個裝售價不高於200港元。口罩在深圳生產，原材料來自上市及國營公司供應，BFE及PFE過濾率達99%。 Jessie表示，為向醫護人員打氣將以蝕本價，每個口罩一元出售予6.7萬名公院的醫護人員，每人限購2盒。她又指，內地廠房正24小時生產，最多日產200萬個口罩供港。

Jessie表示，為向醫護人員打氣將以蝕本價，每個口罩一元出售予6.7萬名公院的醫護人員。（張浩維攝）

口罩荒持續，Jessie於是與父親討論成立口罩生產廠，「最初都有諗過喺香港搵地方，但因為原材料及運輸都喺內地，所以都喺深圳搵廠。」她透過有生產醫護物資經驗的內地朋友協助，成功購買溶噴布等材料，「其實最初都好驚買啲原料唔合規格」，其後她將口罩送到瑞士公證行SGS檢測，結果BFE（細菌過濾效率 Bacterial Filtration Efficiency）及PFE（微粒子過濾效率 Particle Filtration Efficiency）過濾率達99%。

鍾偉棠補充指，他們獲得深圳政府協助，所以原材料的供應是「強而有力」，來源包括大型上市公司及國營企業。Jessie說：「有時大家會覺得口罩賣得好海鮮，但因為啲原材料嘅價錢都好海鮮價」，但隨着內地工廠復工，料供應會逐漸穩定。他們未來也會嘗試申請內地的補貼。

現時深圳廠房有12條生產線，共100名工人24小時不斷生產，現時日產可以有接近200萬個口罩。Jessie透露，期盼4月中能夠增加生產線20條，日產升至400萬個口罩，「我哋未來都嘗試生產過濾率95%嘅口罩，售價再低少少。」

首批的口罩售價及何時供應？他們指，首批10萬個口罩早前已經捐贈給保良局，另會在下周初在卓悅面世，50個裝售價不高於200港元，第二批則在4月中再供應市面。

鑑於疫情嚴重，他們亦推出「一元一口罩」行動，以蝕本價，每個口罩一元出售予6.7萬名公院的醫護人員，每人限購2盒。

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卓悅旺角分店出售

卓悅在facebook公布，這批「愛的家」口罩，將於旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下的分店發售，每盒50個售188元，每人每日限買一盒，不設留貨不設預訂。