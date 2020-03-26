【新冠肺炎】教育局：小五呈分試呈報期限延至七月底　

新型冠狀病毒疫情持續，全港學校復課無期。教育局日前通知小學，本年度小五下學期升中呈分試呈報期限延至七月底。有小學校長表示，若五月順利分階段復課，料小五呈分試於六月中至七月初舉行，試前尚有八至九星期授課，亦有機會縮減考試範圍，確保學生有足夠時間及能力應付考試。

受到疫情影響，全港中小學停課，改以網上方式授課。（資料圖片）

在升中派位機制下，所有參加的高小學生，須在小五下學期、小六上下學期應考呈分試，以決定他們的升中派位組別。教育局表示，受到停課影響，局方已通知小學，本年度呈報小五下學期呈分試積分的最後日期延至7月底，讓學校可因應特別情況延遲考試。

由於小五呈分試為校內成績評核，局方表示，相信學校能因應教學情況，適當釐定考試內容，並為學生提供適切的支援。

聖公會聖十架小學校長陳頌康表示，若五月順利分階段復課，料全校考試包括小五呈分試，將於六月中至七月初舉行。（資料圖片）

小學校長：若五月復課 料六月中至七月初舉行小五呈分試

聖公會聖十架小學校長陳頌康表示，若五月順利分階段復課，料全校考試包括小五呈分試，將由六月初舉行，延至六月中至七月初。陳認為，小五呈分試關乎學生升中派位，亦是學生首次的呈分試，學校與家長均十分重視，認同應盡力保留；若然取消這次呈分試，將會影響小五生在明年一月的中一自行分配學位申請，「喺嗰階段，中學只可以參考到小六上學期呈分試成績，未必可以全面睇到學生嘅能力；學生喺應考首個呈分試時又會較大壓力，因為驚失手。」

陳指，在網上教學下，校方安排高小學生周一至五實時上課，學習中英數三科主科，但認為難以確保學生有效學習及吸收，故復課後會取消原本的試後活動，上學時間由半日改為全日，以追趕教學進度。他預計，考試前尚有八至九星期授課，亦有機會縮減考試範圍，以確保學生有足夠時間及能力應付考試。