【新冠肺炎】鼠患未解決成隱憂　專家憂政府忙於疫情顧此失彼

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，社區鼠患或成另一隱憂。據食物及衞生局數據顯示，過去11年，港府防治鼠患平均開支為1.5億元。去年共捕獲及毒死共5.4萬老鼠，按年增加近22%。 有蟲患專家表示，一般人常以為老鼠於夏天較活躍，但事實上本港鼠患問題不分季節，憂慮新冠疫情爆發後，當局或顧此失彼，疏於監管外判商防治滅鼠工作。專家亦擔心老鼠群或轉往民居覓食，建議市民可用老鼠膠撲滅鼠患，並應蓋好垃圾桶，以及用漂白水清潔老鼠出沒地方。

本港多區不時發現鼠患問題。（資料圖片）

鼠患問題日益嚴重，本港去年9月爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病毒個案，至今累計8宗，內地早前出現鼠疫，更一度掀起恐慌。港府兩年前成立防治蟲鼠督導委員會，負責統籌跨部門的滅鼠工作，去年更啟動「全城清潔」行動，加強社區清潔及滅鼠工作。食環署亦於公眾街市進行密集式滅鼠行動，今年二月將在六個公眾街市進行新一輪滅鼠行動，六月會檢視行動成效，並把有效模式推展至其他街市。

老鼠捕獲量去年增44%

翻查資料顯示，食環署前年共捕獲及毒死4.4萬隻老鼠，當中以深水埗區最多，有6094隻，九龍城區捕獲的老鼠量增幅最多，十年間升近7倍。去年則捕獲及毒死5.3萬隻老鼠，單是捕獲量已按年增加近44%。

政府兩年前成立跨部門的防治蟲鼠督導委員會，商討防治蟲鼠方針，但民間批評效用成疑。（資料圖片/政府新聞處圖片）

食物環境衞生署每年設鼠患參考指數調查，在選定範圍放置鼠餌，統計鼠餌被老鼠咬囓的百分比，並設參考指數三級制（見下文），2016至2018年分別錄得4%、3.5%及3.4%。不過指數存有局限，用作評估而放置的鼠餌只有數日，未能反映真實鼠患情況。多名立法會議員曾多次質詢會否引入其他指標，局方指會持開放態度。

一級（指數低於10%）：

表示鼠患情況於調查期間並不普遍。

食環署人員會執行日常防鼠及滅鼠工作，並在調查中發現有鼠患的地點針進性滅鼠。

二級（指數由10%至低於20%）：

表示鼠患情況於調查期間略為普遍。

食環署人員會在滅鼠行動中覆蓋整個鼠群的活動範圍。

三級（指數在20%或以上）：

表示鼠患情況於調查期間普遍，老鼠群絡或已形成，食環署會成立跨部門工作小組，由分區環境衞生總監主持，負責統籌地區滅鼠工作，包括加強潔淨服務，協助其他部門在其管轄範圍滅鼠，並在社區推廣防治鼠患信息。

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據知食環署正籌備以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析，評估滅鼠工作成效。數據可比較滅鼠行動前後的鼠患情況，亦可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒的範圍，可更有效放置殺鼠劑及捕鼠器，令滅鼠工作更具針對性。食環署早前以九龍城作為試點，其後將會擴展至全港各區，以建立具備量化功能的新監察鼠患機制。

防疫工作或致老鼠「向上發展」



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，鼠患是社區長期隱憂，惟本港連月來受疫情影響，他擔心當局或顧此失彼，疏於監管防治滅鼠工作，他又指，雖然防疫工作有助保持環境衛生，但老鼠或因而「向上發展」，跑入民居。

他提醒，一般家居或辦公室如現鼠患，可施用老鼠膠貼自行滅鼠，亦應將垃圾桶蓋好，以及清理雜物，以防老鼠覓食及匿藏。後門等位罝亦可放置防鼠擋等。如有老鼠出沒跡象，應以漂白水清潔檯面及地下等。如需尋找滅蟲公司，則應小心選擇。