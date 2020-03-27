【新冠肺炎】酒吧群組至少24人中招　另4患者失味覺及嗅覺

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情下，截至昨日（26日）下午四點，本港單日新增43宗確診感染，累計454人染病，當中蘭桂坊樂隊群組感染人數短時間內急增至24人，當中包括12名樂隊成員、5名酒吧員工及7名顧客，當中包括一名深水埗警署22歲女警曾到涉事酒吧消遣後確診。 此外，昨日新增的43宗個案當中，有4人失去了嗅覺和味覺，是本港出現確診者兩個多月以來首次。早前英美有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失。

主打Live Music的Insomnia酒吧，曾有多名確診者前來消遣或工作。（資料圖片 / 羅君豪攝）

染疫樂隊成員曾到所屬公司「Step By Step Limited」旗下的4間酒吧（即中環蘭桂坊Insomnia、灣仔的Dusk Till Dawn、Centre Stage，以及尖沙嘴All Night Long）演出，所屬公司共擁有9隊樂隊，公司124人逾9成僱員是菲律賓籍人士，現時已有17人確診，當局將眾人列作密切接觸者安排送入檢疫中心。

蘭桂坊樂隊群組現小型爆發

翻查衞生防護中心資料，已確診的樂隊成員中，5人（第276、343、362、367及386宗個案）曾到過其中3間酒吧，有2人（第387及389宗個案）則去遍上述酒吧；另外確診的5名酒吧員工，有3人在Insomnia工作。由於該公司有提供宿舍，故有7人同住在灣仔恆信大廈。此外，有7名顧客同樣染疫，當中有5人到過Insomnia消遣，亦有3人光顧All Night Long，當中包括深水埗警署22歲女警（第428宗個案），當日與一名同袍到該酒吧消遣，她居於荔枝角道19號。綜合資料，該群組的24人中，18人曾到過Insomnia。

此外，蘭桂坊砵甸乍街大廈「H Code」的Kagesha Lounge再增一名顧客染病。新增個案為27歲女子（第437宗），她在3月17日開始喉嚨痛及咳嗽。早前亦有3人曾到該酒吧人士確診（第275、278及284個案），衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前指三人並不相識。

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外遊新加坡、英國群組增一人中招

此外，第452宗個案25歲男子在1月23日至3月18日曾到訪英國及新加坡，在旅程期間，則3月14日已有發燒，他與第336個案43歲女外傭有流行病學關連，連同早前確診、但沒有病徵的11歲外籍男子及51歲外籍女子（第400及401宗個案），四人早前的行程一致，估計他們是同行。

根據衞生署早前公布資料，第400、401及336個案同住，外傭在3月18日開始發燒、咳嗽、發冷及頭痛。

海關新僱外傭確診

再有一名外傭確診，她是32歲女子，在3月16日來港，3月20日開始咳嗽，居住於將軍澳道觀塘紀律部隊宿舍一座，其僱主為一名海關關員，與家人共4人將要接受隔離。海關表示，該名海關人員沒有參與前線工作或在工作期間與市民接觸，部門已安排近日曾與他密切接觸的同事在家工作，宿舍管業處已安排為該座宿舍的公共地方進行徹底清潔及消毒，該名人員的辦公地點亦會進行徹底清潔及消毒。

4名失去嗅覺和味覺的新增患者，年齡介乎19至30歲，偏向年輕，他們都曾到英國或美國。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

4個年輕確診者失去嗅覺和味覺

本港昨日新增的43宗個案當中，有4人表示失去了嗅覺和味覺，是本港爆發疫情兩個多月以來首次。

昨天確診的第420宗個案是一名27歲女子，她於英國倫敦工作，3月22日返港，自3月18日起已失去嗅覺和味覺，現時在瑪麗醫院留醫。

第446宗個案是一名21歲男子，他於英國留學，3月21日返港，屬於強制家居檢疫人士，他在3月23日起失去嗅覺和味覺，現時在伊利沙伯醫院留醫。

第449宗個案是一名19歲女子，她在英國留學，3月24日返港，由亞博送院，她在3月19日起已喉痛，亦失去嗅覺和味覺。

最後一宗是第451宗的30歲女子，她在3月5日至18日曾到美國，屬強制家居檢疫人士，自3月19日起有病徵，包括流鼻水、頭痛，她只失去嗅覺，但呼吸有困難，現時在瑪麗醫院。換言之，4名失去嗅覺和味覺的患者，年齡介乎19至30歲，偏向年輕族群，而他們都曾到訪英國或美國。

早前英美有專家曾指出，失去嗅覺和味覺較常見於年輕確診者，更可有多達兩、三成患者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失，NBA爵士球星高拔（Rudy Gobert）、本港空手道運動員曾綺婷都曾在社交平台說自己味覺或嗅覺曾失調。有南澳洲福林德斯大學耳鼻喉科教授稱，喪失嗅覺及味覺的病人，其鼻腔中仍可檢測出高濃度病毒，有專家提醒醫護人員接觸這類病人時，應穿上充足的防護裝備。

▼最新一輪防疫措施▼

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玻利維亞旅行團再增確診者

另外，第444宗個案是一名63歲女子，她在2月23日至3月20日曾到加拿大參加一個玻利維亞旅行團，3月20日開始咳嗽，現時在東區醫院。她參加的旅行團，早前已有7名團友確診，第一名團友（第238宗個案、69歲女子）在3月20日確診，但最新的確診個案未有被列為其密切接觸者，亦只安排在家居強制檢疫，未有送入檢疫中心，衞生署的列表僅指她與第306宗個案、64歲男子有流行病學關連。

長沙灣昌隆工業大廈6人公司 5人染疫

昨日新增43宗確診個案中，29人有外遊記錄，當中10人為外國留學生。長沙灣昌隆工業大廈群組再增一個沒外遊人士確診，涉事公司有6名員工，已有5人中招，估計是因他們上班坐得較密，且無戴上口罩而「播毒」。第414號個案屬是「無頭公案」，是一名46歲男子，衞生防護中心根據其上下班記錄暫未有頭緒，會再作跟進。