【新冠肺炎】林鄭警告僱主此時裁員　將影響申請政府財政支援資格

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續擴散，特首林鄭月娥今日（27日）舉行記者會，規定由周日（29日）凌晨起禁止4人以上聚集，食肆設多項限制，強制關閉浴室、健身中心及戲院等，為期14天。 林鄭月娥指理解行業管制無可避免打擊生意，承諾會提供財政支援，方向為要求僱主不可在這段期間因管制措施而裁員。她警告若僱主在這段時間裁員，恐會影響日後申請財政支援，如津貼的資格。

林鄭月娥承諾會提供財政支援，方向為要求僱主不可在這段期間因管制措施而裁員。（梁鵬威攝）

將啟動第二輪防疫抗疫基金​

林鄭月娥於記者會上指，理解行業管制會令這些行業雪上加霜，亦影響相關的員工，但為了公共衞生及抗疫工作，「去到呢度必須行呢一步」。她承諾會提供財政支援，會以保障員工為主。

她又指，政府2月中推出「防疫抗疫基金」，她明白過去各行各業承受更大打擊，如旅遊業如進入「冰封時代」，亦有行業未納入基金。因此林鄭月娥宣布，啟動第二輪防疫抗疫基金，一併處理上述兩類面對困難的行業，未來一星期各局長會聯絡業界商討合適方案，稍後向市民交代，亦會向立法會財務委員會申請撥款。