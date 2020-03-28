【新冠肺炎】限一枱4食客　餐枱距離逾1.5米　食肆指操作難似做騷

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續擴散，本港不斷有新增個案。特首林鄭月娥周五（27日）公布推出新抗疫措施，指令餐廳只能招待正常一半人數客人，枱間需維持1.5米的距離每枱最多可以招待4名客人。林鄭月娥表示措施會打擊行業，但要求商戶這段時間不可裁員，否則影響日後申請援助。 飲食及娛樂小商戶聯盟召集人陳民表示，措施對業界小商戶影響嚴重，不少店舖面積小，難以做到4人一枱或者1.5米距離的要求，只能被迫停業。有灣仔的食肆店主認為控制餐枱距離的措施較難實行，只能嘗試使用枱面分隔客人的方式，又指疫情下食客流量早就流失過半，目前的措施只是「做騷」。

再興燒臘飯店」的負責人周先生指小商戶店舖面積不大，保持1.5米的距離較難。（資料圖片/袁澍攝）

老字號餐廳「再興燒臘飯店」的負責人周先生指，香港的店舖一般空間不大，新措施中要求保持餐枱間有至少1.5米的距離，對於小店來說有一定的影響。不過他留意到新措施允許店舖做出其他的分隔安排，他或許會嘗試在枱面安裝一些分隔裝置。周先生指，疫情下，大多數食肆的客人已經少了大半，限制4人一枱或者座位減半只是「做騷」。

至於要求商戶不要裁員，否則會影響日後申請援助的措施，業界料不少商戶會停業或者讓員工放無薪假。周先生則表示，申請政府援助是需要承擔社會責任的，商戶不可以申請政府資助的同時，解僱員工。他補充若想避免商戶以放無薪假的方式應對，政府應該為無薪假設定限期，「放太久同炒都無咩分別！」

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多設施▼

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飲食及娛樂小商戶聯盟：影響嚴重

飲食及娛樂小商戶聯盟召集人陳民則表示，新措施對業界，尤其是小商戶影響嚴重。他指，小商戶店舖面積不大，要達到政府提出4人為一台及有1.5米距離的要求相當困難，在法例規管下唯有被迫停業。但在停業期間亦必需要支付員工薪金、租金、差餉等，一旦流動資金不足，唯有被迫結業。

他指，餐飲業的員工大部分屬於基層人士、學歷不高，短期內難以找到工作維生。他又批評政府在推出措施前只和大商戶商討，卻未傾聽小商戶的意見，又批評措施太急，令小商戶難以應對。