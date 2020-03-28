【新冠肺炎】梁卓偉：專家指點政策或添煩添亂　疫情減退再研問責

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨（27日）新增65宗確診個案，創單日新高，累計個案增至519宗。 政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉昨日接受《香港電台》專訪時稱，作為專家顧問，如果每日對政策指指點點，對疫情防控不會有任何好處，可能只會添煩添亂。他又認為，疫情變化太大，政府難以一早就預計到現時的疫情及應做的對策，社會進行有關檢討時，亦要保持公道。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

梁卓偉：疫情變化大 政府難以一早預計對策

特首林鄭月娥今年 1 月就內地疫情成立專家顧問團，兩名成員港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，時常接受訪問評論政府防疫措施，並不時提出建議。被問到政府在抗疫過程是否不夠果斷，梁卓偉說，作為專家顧問，如果每日對政策指指點點，對疫情防控不會有任何好處，可能只會添煩添亂。

疫情減後將研究是否有人需要問責

問及政府是否後知後覺，他指出，疫情變化太大，政府難以一早就預計到現時的疫情及應做的對策，社會進行有關檢討時要保持公道。他表示，每項措施都有最適當的時候，待疫情減退後，相信會有大檢討，屆時將研究是否有人需要問責。

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片／梁鵬威攝）

未來兩、三周的風險前所未有

港人抗疫兩個多月，梁卓偉留意到市民或已感到疲勞，開始稍為放鬆。他估計疫情或會持續 12 至 18 個月，提醒市民不能鬆懈，否則難以渡過這個難關。他認為本港疫情仍未見頂，未來兩、三星期的抗疫難度及風險前所未有，估計將有第二及第三波疫情，直至研發出疫苗，疫情才有機會受控。

內地省市將陸續復工復產，對於是否應實施「全面封關」，梁卓偉說，任何一個疫情風險超出可控程度的地區，關口防控工作都要做到最嚴密，即使全球有一半以上人口有免疫力，在應對疫症上都沒有喘息的空間。