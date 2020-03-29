【新冠肺炎】廣東「封關」翌日 深圳灣出境跌近九成 僅343人

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆發，廣東省早前宣布，由上周五（27日）凌晨6時起所有人經廣東口岸入境，需接受核酸檢測，並進行醫學觀察14天，實施對象包括港澳台及中轉旅客。 昨日（28日）為廣東「封關」的第二日，出境數字進一步下降，當中經深圳灣口岸出境人次，較新措施前一日（26日），大跌88%，由3014人跌至343人。 另外，澳門政府自25日凌晨起，香港入境也要先檢疫14日，不再豁免。昨日經港珠澳大橋出境的人數跌至194人，較新措施前一日（24日），大跌97%。

按入境處數字顯示，昨日為廣東省隔離措施實施第二日（28日），共有1,441人由本港出境，較前日（27日）的2,795人，再跌約48%。當中，機場出境904人次最多，佔整體六成，其次則是深圳灣口岸，有343人，佔整體23%，最後是港珠澳大橋194人次，佔13%。



深圳灣口岸方面，出境人數較前日進一步下降，由494人跌至343人，跌約30%。若與廣東省「封關」前一日（26日）的數字3,014人相比，更是大跌88%，跌幅近九成。昨日經深圳灣出境的人次中，香港居民、內地訪客和其他訪客人次分別為238、102、3。



另外，港珠澳大橋的出境人數亦再度下跌，由987人跌至194人，跌約80%。若與澳門實施新隔離措施前一日（24日）的數字7,199相比，大跌97%。昨日經港珠澳大橋出境人次中，香港居民、內地訪客和其他訪客人次分別為45、3、146。

深圳灣口岸方面，出境人數較前日進一步下降，由494人跌至343人，跌約30%。若與廣東省「封關」前一日（26日）更是跌88%。（資料圖片）

至於入境人數方面，昨日共有4,662人入境香港，較前日（27日）的4,033人上升約15%。當中4,356人為香港居民，佔約93%。若按入境口岸分類，有3,744人次經機場入境，佔整體入境人數約80%，其次有545人經深圳灣口岸入境，佔整體入境人數約11%，另有67人次經港珠澳大橋入境，佔整體入境人數約1.43%。

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