【專訪】耀中幼教學院新校長：政府應多承擔　幼師全學位化為目標

耀中幼教學院今學年迎來新校長，曾任港大教育學院副院長的袁海球去年9月正式上任，銳意將教研並重、國際視野及創新思維，注入這所年輕的專上院校。 袁海球接受《香港01》訪問時談及，幼師要首先具備教學視野、國際視野及創新思維，投身教學後才能成功培育香港的下一代，從幼兒階段開始打穩根基，「正如一棵大樹需要大量樹根抓緊泥土」，認為幼兒教育值得有更大發展，指雖然政府近年投放多資源至幼兒教育，但當局能承擔更多責任，在具備充足資源的情況下，未來可探討參考部分歐洲國家的經驗，以幼師全面學位化作為目標。

袁海球認為耀中的教育理念講求尊重、信任兒童，相關理念對學生成長尤其重要。（鄺曉斌攝）

幼兒教育如大樹抓緊泥土

袁海球曾先後出任香港大學教育學院課程主任、分部主任以及副院長等多個職位，累積超過20年教學及管理經驗。他接受《香港01》專訪時談及，去年離開執教逾20年的港大，到2018年獲升格的耀中幼教學院擔任校長，原因在於幼兒教育對社會的影響更大，他解釋：「幼兒教育其實是重要根基，正如一棵大樹需要大量樹根抓緊泥土，香港的幼兒教育值得有更大發展。」

耀中的教育理念講求尊重、信任兒童，袁海球認為這些理念對學生成長尤其重要，因此對幼兒教育準教師有所要求，負責培訓準教師的教職員則必須教研並重。袁海球認為，自資院校亦應多做研究，教職員具備研究修養，才能在教學培訓上做得更好。

準幼師應具備創新思維及想像力

對於幼師課程學生，袁海球認為教學視野、創新思維及國際視野同樣重要。袁強調，不少父母的想法仍停留於「我學過嘅佢（子女）都要學，我識嘅佢都要識」，但幼師的目光應看得更遠，學生所學的知識，未來應要「用得著」，因此準幼師要先具備創新思維及想像力。袁引用科學家愛因斯坦的說法：「想像力比知識更重要。」

耀中幼教學院有三分之一人是非華語學生，全部學生可到國際學校及本地學校實習。（鄺曉斌攝）

本地幼園近年推雙語雙班主任制 準幼師應具備良好中英文能力

目前學院有三分之一人是非華語學生，全部學生可到國際學校及本地學校實習。袁海球說，傳統本地幼稚園近年開始推雙班主任制，即每班各設中英文班主任，實行雙語教學。因此，準幼師應具備良好中英文能力，應付上述要求；在資源許可下，亦可考慮讓準幼師學習第三語言，配合國際學校的需求。

2020年中學文憑試（DSE）將於4月底開考，袁海球表示，有意入讀的應屆考生在符合入學最低要求下，同樣需經過面試程序。他表示，校方要求學生能以英文溝通及學習，因此整個面試將以英文為主要語言；由於學生畢業後大多投身幼教，因此希望學生能有愛心、有責任。

袁海球認為，在政府資源支持下，免費幼稚園計劃學校不會大量倒閉，疫情過後對幼師的人手需求一樣存在，幼教畢業生依然具競爭力。（鄺曉斌攝）

入讀幼教課男生仍屬少數 僅佔一成

袁海球形容，近年入讀幼教課程的男學生有所增加，惟現時校內男學生只佔約一成，他笑言仍未能能衝破文化侷限，但實際上，由於男幼師數量少，所以男畢業生更容易覓得教席。

料疫情過後幼師需求仍存在 畢業生仍具競爭力

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，袁海球相信所有行業均會受影響，即將畢業的準幼師亦會面臨挑戰，但他認為香港目前有超過1,000間幼稚園，大部分屬「免費優質幼稚園」計劃，在政府資源支持下，相信該批學校不會大量倒閉，疫情過後對幼師的人手需求一樣存在，畢業生依然具競爭力。

談及幼教行業的未來發展，袁海球認為，香港的幼兒教育「做得唔差」，政府近年投放更多資源至幼兒教育，例如免費優質幼稚園計劃。他認為，隨著社會對幼師的要求越來越高，政府能承擔更多責任，投放資源至師資培訓；具備充足資源的情況下，未來可探討參考部分歐洲國家的經驗，以幼師全面學位化作為目標，提升教學質素。