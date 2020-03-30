【新冠肺炎】報販稱公廁撿得6盒口罩　拾遺不報被捕　認罪囚14天

六旬報紙檔小販昨日於灣仔公廁拾獲一個載有6盒口罩的紙袋，當中共有300個口罩，惟後來遭警方截查時被發現拾遺不報，因而被控盜竊罪。小販今（30日）於觀塘裁判法院承認控罪，被判囚14日，涉案口罩將會交由警方保管，以待物主認領。

被告黃貴枝在觀塘法院承認偷6盒口罩，被判入獄14天。(資料圖片)

被告黃貴枝（68歲），報稱報紙檔小販，被控於本年3月29日在灣仔公廁偷竊一個內有6盒口罩的紙袋，有關物品為不知名人士的財產。

形跡可疑被截查時揭發

案情指，警方於本年3月29日在灣仔巡邏時，見被告形跡可疑，上前截查他時發現他攜帶的紙袋內有6盒口罩，於是以拾遺不報拘捕他，被告在警誡下承認在公廁內偷取涉案物品。

求情稱偷取物品為自用

控方透露被告有10項案底，其中2次與涉及不誠實元素的案件有關。辯方求情指，被告的報紙檔受疫情影響沒營業，他現只靠3500元長者津貼為生，且患有長期病患，偷取涉案物品為自用。

被告本月兩犯店舖盜竊

裁判官指，他在本月已犯兩次店舖盜竊案件，但均以罰款處理，但明顯罰款起不到阻嚇作用，被告仍干犯本案，故判監無可避免。涉案物品將會交由警方保管，以待物主認領。

案件編號：KTCC396/2020