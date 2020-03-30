UA財務創辦人山頂住所被爆　失近4百萬財物　智利兄弟認罪囚28月

有「私貸之父」之稱的UA亞洲聯合財務創辦人長原彰弘，他位於山頂白居道的獨立屋，去年遭爆竊，損失價值近400萬現金、珠寶等財物，事後一對智利籍兄弟懷疑涉案被捕，該智利兄弟今（30日）在區域法院承認爆竊罪，各被判囚28個月。

兩被告：Lucas Alejandro Romero Gallegos（24歲）及Guillermo Antonio Castro Gallegos（36歲） ，二人被控於去年2月17日進入山頂白加道一間獨立屋，偷竊9隻手錶、2塊手錶碎片、3條頸鏈、2塊金牌、10枚金幣、1條手鏈、10枚心口針、1隻戒指、一個行李箱、現金人民幣約80萬元、美金5萬元、1000萬日圓、台幣200萬元、2680英鎊及一些外幣。

兩被告案發後10日被捕

案情指，兩名被告先後於去年年初來港，事發當日，事主長原彰弘離家前鎖好所有門，其家傭同日稍後返家時，發現屋內有燈開著，事主返家後亦發現房門被毀，並有被搜掠過的痕跡。事主經點算後發現涉案物品不翼而飛。

警方後來在同月27日，先後在炮台山拘捕二人，並在他們身上搜獲部份失物。

官指財困非犯罪理由

辯方求情指，二人因為財困要為家人付醫藥費才犯案，但法官認為財困非犯案的藉口，涉案金額龐大，除認罪外，並無其他減刑理由。

案件編號：DCCC619/2019