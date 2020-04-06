【DSE2020】中國文化研究院推通識科網上溫習計劃　逾百中學受惠

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前宣布2020年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考，中英文科口試取消。中國文化研究院於3月推出DSE通識科網上溫習計劃，主要圍繞「現代中國」單元，題型包括資料回應題及延伸回應題，每周五向學生發放一份練習，計劃目前已有105間中學、合共逾1.1萬名學生參與。

葉偉儀認為，電子教學有優勢，但亦存在侷限，通識科學習對學生的自律性要求十分高，線上及線下學習要互相配合。（鄺曉斌攝）

受疫情影響，全港學校自農曆年假後開始停課。中國文化研究院於2月起推出兩項支援通識科的網上學習項目，當中包括主要針對初中的「通識科網上閱讀練習」，以及針對應屆文憑試考生的「通識科網上溫習計劃」。其中首項閱讀練習於2月24日至4月18日期間推行，設初階及進階難度，內容涉及三農問題、綜合國力、習俗、孔子學院及大灣區等，目前共有162間中學、合共約4.2萬名學生參與。

DSE通識科溫習主要圍繞「現代中國」

至於DSE通識科溫習計劃主要圍繞「現代中國」單元，於3月6日至4月3日期間，機構逢星期五向學生發放一份練習，題型包括數據圖表、漫畫圖像、綜合資料、歸納論證、觀點評論，而溫習計劃中亦包含漫畫、圖表及概念介紹短片等資料。相關計劃目前已有105間中學、合共逾1.1萬名學生參與。

中國文化研究院院長葉偉儀形容，兩項通識計劃廣受學校歡迎，上述計劃能在教材方面協助學校教師，為初中學生作預習課題之用，短片、數據及圖表為主的內容亦能相對地引起學生興趣。

（鄺曉斌攝）

學習計劃需配合Google Class或eClass使用

上述網上學習計劃主要以Google Form形式發送予學校，方便學校配合Google Class或eClass等電子學習平台使用，兼能即時查看學生的答題表現。項目主任陳諾婷則指，由於每間學校所使用的平台有異，使用Google Class的學校可無縫銜接，但若使用微軟平台或自設內聯網的學校，匯入時或會出現「移位」情形；同時每所學校的功課量或課程安排不同，因此實際應用上或存在差異。

葉偉儀續指，由於內地不能使用Google服務，因此老師可自行將練習轉換成PDF格式，然後發送予內地跨境生使用。他認為，電子教學有優勢，但亦存在侷限，通識科學習對學生的自律性要求十分高，因此線上及線下學習要互相配合，單靠電子練習則會失去人與人之間的互動。

葉偉儀續指，來年再推上述計劃時，期望能增加題目類型，提升練習質素。另外，中國文化研究院亦從「燦爛的中國文明」網站中精選部份文章，設計「每日看一篇」網上學習計劃，每星期提供20篇閱讀文章及選擇題，高小及初中生可透過網上形式做閱讀練習。