口罩肺炎│港媽不忍市民捱天價　擲400萬港產　一個原因只賣現貨

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續,本港個案不斷攀升,港人仍然對口罩有著大量需求,不少人仍四圍撲口罩。曾親眼見到逾千人打蛇餅購買口罩,37歲的Corina與丈夫把心一橫拿出400萬元,決定自己開設口罩生產線。 現時口罩樣品已經拿去做測試,預計將在5月底發售,月產量保守估計可達180萬隻。口罩定價99元一盒(50個),Corina說早前自己撲口罩時,曾發生過付了訂金卻拿不到貨的情況,所以口罩也只賣現貨,不作預售。她給品牌起名「Simply Mask」,她說:「Simply a mask, we deserve to have it.(只是簡簡單單一個口罩,每個人都值得擁有。)」

香港的製造業或者會復甦。我哋並無諗過賺多少錢,但是起碼有信心回本,何況呢件事有意義。 五個孩子的媽媽Corina

每年流感高峰都要大量入貨:因有5個仔女

Corina是五個孩子的媽媽,每到流感高峰都會為家人購置一定量的口罩,去年12月底湖北省出現疫情時,她更留心多買了許多儲備。加之本身屬於中產,她一度認為「大不了就去買炒高價的口罩」。1月初的某一日,她經過銅鑼灣,見到逾千人在一間出售口罩的店舖打蛇餅,數小時人群未散,那場面讓她感到震撼,當日她回到家便和老公商量,「其實好多人真係afford(負擔)唔到貴價口罩,不如我哋自己設生產線做口罩啦。」

Corina說市面上大部分口罩都選擇白色,為的是顯得專業。她卻因為貪靚,希望將口罩設計成彩色的,包括紫色、湖藍、粉紅色等等。(黃寶瑩攝)

夫妻親力親為 只為做出合格的口罩

租下黃竹坑的一間工廠,從外地購置口罩生產機,再選購海外的合適物料拿到香港的實驗室做測試,每個環節夫妻二人都要把關,二人這兩個多月非常忙碌。Corina說曾試過拿回的熔噴布樣本不合規格,「打火機燒過確實無起火,但是邊角黑曬,呢啲物料是將兩種原料混在一起,細菌過濾效率會比純熔噴布低,我哋唔會用呢種材料。」

當中也曾發生不少爭執。Corina做事雷厲風行,希望盡快將產品推向市場,相反丈夫則嚴謹細緻,事事要求周全,二人不時因為進度的問題發生爭執。等到拿著樣板去到顧問處諮詢時,獲稱讚做得周全,Corina說:「我的廠房一定要做到ISO14644-1 Class 8的標準,口罩我也一定要做ASTM Level 1要求的。」

儘管過程中處理了許多瑣碎問題,但她卻給口罩起名為「Simply Mask」。「Simply a mask, we deserve to have it.(只是簡簡單單一個口罩,每個人都值得擁有。)」

Corina曾經目睹千人打蛇餅買口罩,所以決心站出來自設生產線。(黃寶瑩攝)

疫情或會讓香港製造業復甦 有信心可回本

現時口罩生產機器已經購入,2,000平方呎的廠房也正在佈置,樣本口罩近期則經已送去Hong Kong Lab做測試,等拿齊驗證,口罩便能投入生產。簡單算算,從2月底到現在,夫妻二人前後也已經投入了400萬元。

Corina說這筆錢本是為孩子儲下的首期,對夫妻二人並不是「細銀碼」,不過二人都看好香港的口罩市場。她認為經過疫情,香港人的衛生習慣會改變,整個社會也已經看到香港太注重金融中心地位而忽略了製造業的缺陷,「香港的製造業或者會復甦。我哋並無諗過賺多少錢,但是起碼有信心回本,何況呢件事有意義。」

+ 2

撲口罩時兩次付錢後失聯 決不設預售

市面上的口罩多為白色、綠色或藍色,大多是出於給人專業的感覺,不過Corina說自己貪靚,所以選了紫色、粉紅、橙色等多個顏色,分一般及季節系列色彩,走的是Q版路線。經過傳媒報道,不少市民都留言表示想要購買。她說如果一切順利,口罩將在5月時透過網絡開賣,99元一盒(50個),但不會做提前預售,只賣現貨。Corina說,早前自己在撲口罩時,遇到過兩次付錢後失聯的狀況,損失上千元,因此認為有現貨再出售時最好的方法。

為了確保網站在登記購買時不會出現「冧機」狀況,她決定採用Google Form的方式登記,只會索取姓名、電話及電郵,其後再憑藉手機號進入網站付款。付款方式則包括VISA、Tap&Go、以及支付寶及微信等,送貨地址只限香港。不過這也引來部分網民質疑她「是藍是黃」,她說不想過多回應這些問題,認為疫情之下不應該再爭拗這些問題,「好簡單,我認為政府今次在口罩方面無幫到我哋,所以我先企出來做口罩。」