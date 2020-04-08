資科辦去年Facebook耗資30萬元落廣告　點擊率共約4.3萬次

政府的廣告經常在各大傳媒上出現，廣告的支出到底是多少？政府資訊科技總監辦公室在立法會特別財會的答覆中指，去年曾多次在不同傳媒機構中刊登廣告，包括宣傳2019香港資訊及通訊科技獎得獎者，以及招募2020香港資訊及通訊科技獎參賽項目等。 在次數及價錢方面，資科辦去年在Facebook中刊登過33次廣告，總共開支為30.3萬元，顯示次數共為230萬次，而點擊率則共為4.3萬次。

資科辦去年在Facebook中共刊登過33次廣告，總共開支為30.3萬元。（資料圖片）

去年資科辦曾刊登廣告的傳媒機構開支及詳情

資訊科技界立法會議員莫乃光向政府資科辦提出有關去年刊登廣告方面的問題，當局指去年於Facebook刊登廣告的次數及總開支是最多，其次為星島新聞集團，總開支為20.6萬元，包括曾於集團刊物《頭條日報》及《英文虎報》上刊登廣告一次，開支分別為3.3萬元及8,500元。

在廣播媒體方面，資科辦去年於香港電台播出推廣網絡安全訊息的廣告，於逢星期六持續播出，截至今年2月29日開支為21.5萬元。

莫乃光向政府資科辦提出有關去年刊登廣告方面的問題。（資料圖片／張浩維攝）

另外，去年資科辦於網上刊登的廣告方面，各傳媒的受眾人數有很大分別。以當局招募2020香港資訊及通訊科技獎參賽項目的廣告上，當局曾於《香港01》、「Google Ad Network」及「LinkedIn」等平台宣傳，當中在《香港01》刊登廣告的開支最大，一日一次的廣告為5.5萬元，受眾則達兩萬人。

而「Google Ad Network」一次為期61日的開支為4萬元，顯示次數及點擊率分別為200萬及1.2萬。而LinkedIn方面，顯示次數及點擊率則分別是47萬及250，一次為期52日的廣告開支為4萬元。