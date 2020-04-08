101狗放貨櫃至消瘦脫水　女狗主認虐畜但堅稱愛犬　官斥自私囚7周

元朗逢吉鄉3年前被揭疑有非法狗場養殖101隻狗，當中不少犬隻消瘦染病。狗場女主人被票控殘酷對待動物等罪後，一度逃往內地，至今年一月尾回港時再被捕，今（28日）被押解至屯門裁判法院認罪。辯方求情指被告愛護動物，因男友離世受到打擊，加上被逼遷才將犬隻暫置涉案狗場。裁判官葉啓亮拒信被告有愛護之心，直斥經營繁殖生意的她未有好好照顧動物，自私地令大量狗隻受苦，判監7星期。

貨櫃場環境惡劣，不適合狗隻居住。 （洪琦琦攝）

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被告王韻綽（45歲）承認1項疏於對動物提供食物和清水罪、3項殘酷對待動物及18項無牌畜養狗隻罪，指她於2017年10月31日至11月1日在新界八鄉逢吉鄉犯案。她潛往內地期間被加控2項協助及教唆他人違反逗留條件，指她助2名印傭逾期留港，被告今亦一併認罪。

男友6年前離世後大受打擊

辯方求情指被告來港後經歷堪坷的婚姻生活，離婚後認識同樣愛狗的男友，一同養狗。惟對方6年前離世，被告大受打擊，加上原本的狗場遭業主悔約，被告疲於另覓地方搬遷，才暫在案發地點安置狗隻，並疏於打理。被告事發後因愛犬被取走，萬念俱灰下才離開香港這個傷心地。

官質疑其男友已逝去多年

裁判官聽取求情時一度質疑其男友於多年前逝去，如何導致被告疏忽照料狗隻。他亦不解被告懂得經營繁殖生意，卻不向漁農署求助。他判刑時，明言不信納被告愛護動物，指她明知兩名印傭並不能照顧好101隻狗，自私地令大量狗隻受苦。

101狗置放於3貨櫃

案情指，2017年10月31日愛護動物協會、漁農署及警方聯合突擊涉案狗場，在3個貨櫃及露天地方發現共101隻狗，品種包括德國牧羊犬、松鼠狗貴婦狗。貨櫃內空氣不流通並傳出異味，不少狗隻瘦削脫水。其中一個貨櫃置有睡床，現場有兩名照料狗隻的印傭。

被告指狗隻不肯進食

被告返到後表明其狗主身份，警誡下否認虐畜，稱犬隻不肯進食而消瘦，她因忙於搬遷狗場而交由印傭替狗隻洗澡，並透露部份狗隻未植晶片。

獸醫先後檢查74隻狗，近半患有不同疾病，包括皮膚、耳朵、眼睛受感染。此外，不少犬隻營養不良兼毛髮髒臭，反映牠們被養於混有糞便的狹窄空間。

案件編號：TMS4693-4714/2018