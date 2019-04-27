粉嶺狗場疑虐狗　航拍揭發猶如亂葬崗有狗屍　場主遭警方帶走

曾獲網民捐助搬遷、位於粉嶺的狗場「浪舍」，日前被多名狗義工聯手發現懷疑虐狗隻，利用航拍照片發現場內環境混亂，當中更有懷疑動物屍體。狗義工林小姐稱，於約一年前曾將收留的狗隻送往該狗場暫托，不過其後該場主聲稱其狗隻已被領養，惟於林小姐多次查詢下仍拒絕將有關證據交出。林小姐其後發現，有約6位狗義工同樣遭遇同樣情況。他們於今日（27日）早上，聯同愛護動物協會人員及警方到達狗場，要求與場主對話，惟遭對方拒絕應門。

狗場主人鄭先生（白衣者）一度拒絕應門，最後因涉嫌損壞記者相機而被拉上警車。（義工林小姐提供）

狗義工暫託狗隻 回港未能再見

狗義工林小姐指，約於一年多前收留因咬傷主人而被棄養的狗隻Bobo，因Bobo曾有傷人紀錄，故一直難以尋找願意領養的主人。其後林小姐因需要外出旅遊，輾轉下經友人介紹將Bobo暫托於「浪舍」。她坦言當初並非希望長期寄養，僅盼於離港期間Bobo能獲妥善照料，「（場主）講到話照顧過好多case，又話會幫手搵領養」，因而令林小姐放下戒心，將Bobo暫托在該狗場內。

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不過於林小姐回港後，該狗場主人態度隨即轉變，不但拒絕讓林小姐取回或見Bobo見面，更聲稱Bobo已被領養。林小姐當時亦心感不妙，因知道Bobo過往曾有傷人紀錄，故不會在短短兩星期內被領養。她隨後向場主索取領養的證據，但對方一直拒絕提供，最後更未能與其聯絡上。

場主拒開門 涉毀攝影師相機

林小姐其後與其他狗義工聯繫，發現該狗場過往曾出現類似情況，涉及約10隻狗。他們其後自行以航拍機拍攝場內片段，發現內裡環境惡劣，狗籠及糧食隨處亂放，而當中更有疑似狗隻屍體。他們與警方、愛護動物協會人員到場後，曾要求場主鄭先生開門，但遭拒絕，鄭更涉嫌損壞在場攝影師的相機。

翻查紀錄，該狗場過往曾聲稱遭迫遷，因獨力難以負擔改建工程費用，最終獲網民群起捐助近9萬元。