中年漢刀割妻手腕至見骨　邊說：你一定要死　認傷人判囚5年4月

中年漢因與妻子關係變差，兩年前在沙田廣林苑住所，用刀斬傷妻子手腕，並聲言「你一定要死」。妻子的手腕傷至見骨，其部份左手神經因此被割斷，永久傷殘。而他事後報警稱有人自殺，最終被捕。中年漢早前承認1項有意圖而傷人罪，高院法官今(22日)判刑時斥責，被告用惡毒手段襲擊手無寸鐵的妻子，妻子未有喪命屬萬幸，最終判被告入獄5年4個月。

被告饒崇正(披灰毛氈者)。(資料圖片)

事主身上多處留下疤痕

被告饒崇正（42歲）原被控企圖謀殺罪，但獲接納承認有意圖而傷人罪。

法官判刑時引述多份報告，指她左手多處的神經線和血管被不同程度的割傷，部份更被完全割斷。被告妻在案發後接受物理治療，但其左手的活動能力仍較一般人差，扭毛巾也會感痛楚。而因她因身上多處留有疤痕，而不想與他人接觸和外出。法官坦言，其左手手腕的疤痕確是「很難看」。

此外，被告妻子事後感恐懼，害怕被告報復，亦擔心女兒的安全。她逃避與人往來，會失眠和發惡夢，報告指她患上創傷後遺症和抑鬱症。

被告妻處極度絕望和驚慌之中

法官斥責，被告用惡毒手段襲擊和他一同生活、養育女兒的妻子，認為被告在案發時的意圖，正如案情所指，是要殺死對方。妻未喪命屬不幸中的萬幸，惟她在案發時明顯是呼救無門，處於極度絶望和驚慌中。她現時仍受影響，見到刀具也會感害怕。

官指被告完全知曉所犯何事

法官指，因被告一時衝動，不但令事主身心受創，亦將一個完整的家庭徹底粉碎，對他們兩名女兒日後的成長，也將有不良影響。對於辯方指，被告案發前曾飲酒，惟法官指，不認為被告在酒精影響下犯案，他在案發時完全知道自已所做何事，以及其後果。經考慮後，最終判監5年4個月。

刀割妻手腕說你一定要死

案情指，被告妻子梁泳絲和被告育有兩名女兒，但兩名女兒與梁的父母同住。她與被告的感情不穩定，並於2018年5月開始睡在客廳。

於2018年5月11日凌晨，梁睡在客廳沙發。被告突然扣捉她的左手，並用刀割她的手腕。大驚的梁哀求被告不要殺她，以及表示想看女兒一次，被告卻回道：「你一定要死。」被告接著將梁拖到房間，繼續向事主「唔洗驚，你死咗之後我都會死」，並自割手腕數次，惟梁未見被告流血。

妻曾遭硬物擊頭

二人後來發生糾纏，梁後來走在窗邊呼救，但遭以硬物重擊頭部後，便失去知覺。被告同日凌晨致電999召救護車，稱有名40歲人士割腕自殺並昏迷。他向到場的消防員稱：「幫我睇下佢仲有無呼吸同脈搏。」梁的左手腕的傷口深至見骨，身上有多處傷口，包括耳、嘴、手指等，部份左手神經被割斷，造成永久傷殘。

案件編號：HCCC150/2019