【口罩肺炎】公大調查：三成半港人重用口罩　平均兩日半才換一個

新冠肺炎疫情下，口罩成為港人必備防疫物品。公開大學本月一項調查發現，近三成半港人有重用口罩的習慣，平均每一個口罩使用兩日半；當中60歲或以上長者較多人重用口罩。調查同時發現，重用口罩與否，取決於受訪者是否抱有「沒足夠口罩」的想法，與實際擁有的口罩數量無關。 醫學會副會長兼家庭醫生鄭志文提醒，口罩是否有效非以時數或日數計算，而是視乎口罩質地、在什麼環境下使用、儲存方法是否妥當等，「菌可存活一日，甚至幾日，如果濃縮了再吸下去，是不理想的！」

疫情下，口罩成為市民出行必需品。相中人與報道無關。（張浩維攝）

「香港成年人重複使用外科口罩」調查發現，345名受訪者（34.5%）有重用口罩的習慣，平均每一個口罩使用2.5天。相中人與報導無關。（資料圖片／余俊亮攝）

公大護理及健康學院署理院長李燕瓊，與12名學生，本月以電話訪問約1,000名有使用口罩習慣的港人，了解他們在疫情期間使用口罩的情況。

「香港成年人重複使用外科口罩」調查發現，345名受訪者（34.5%）有重用口罩的習慣，平均每一個口罩使用2.5天，當中115人有處理或消毒口罩。而60歲或以上的人群，明顯比年輕組別較常重用口罩。

李燕瓊形容，三成人重用口罩情況很不理想，而調查更發現重複使用口罩這個行為並不取決於個人擁有的口罩數量，而是取決於個人認為自己沒有足夠口罩使用的信念。