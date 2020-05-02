【心臟病】快狠穩「暖心通波仔」　早做早著數

心臟病一直是香港「第三號殺手」， 根據衞生防護中心數字，2017年有超過6,000人死於心臟病，其中超過六成死於冠心病，佔比例最多，不容輕視。所謂冠心病，是指當血脂、鈣沉積物等物質在動脈內壁積聚，就會漸漸形成粥樣斑塊，隨着時間增長，斑塊會令血管壁增厚和硬化，阻塞及收窄血管，影響血流。雖然當中慢性冠心病患者的動脈粥樣斑塊相對較穩定，堵塞情況亦未必如急性冠心病般嚴重，但這些斑塊其實可能隨時破裂，導致血栓而堵塞血管，形成急性心臟病發。 此外，有時天氣忽然轉冷、情緒激動、過度體力勞動、熬夜等，亦是可能誘使急性心臟病病發的因素。另外，高血壓、吸煙、糖尿病、缺乏運動、肥胖及體型過重、高膽固醇、營養不良及酗酒等人士，亦屬高危一族。假如患者發現胸痛、胸悶等不適症狀加劇或變得頻密，甚至在非運動或勞動等平靜狀態時出現，就必須提高警覺，因為這可能是病情惡化的先兆，應盡快求醫！ （圖片由客戶提供）

不少病人會因手術費問題而輪候公立醫院「通波仔」手術，本來已經輪候需時，近月公立醫院暫停非緊急性手術更使病人需要一等再等。

一般慢性冠心病患者均會處方藥物治療，旨在控制風險因素，如膽固醇，及改善冠心病症狀，但如患者仍有出現胸痛、胸悶等不適症狀，便應考慮接受手術治療；若冠狀動脈堵塞嚴重，血液不能供應到心臟，會引致劇烈的心絞痛，然後心臟會出現衰竭，嚴重更可導致死亡。要及早解決危機，最常用的治療方法就是冠狀動脈介入治療術，亦俗稱為「通波仔」手術。

現時香港私家醫院的「通波仔」手術費由港幣10萬至30萬不等，公立醫院收費則約為港幣5萬至8萬。因此，很多患者寧願以年計輪候公院手術，亦不想負擔私院的高昂手術費，導致延緩治療。加上近月公立醫院暫停非緊急性「通波仔」手術，患者需要一等再等，後果可能十分嚴重。有見及此，香港亞洲心臟中心推出「暖心行動」以「快、狠、穩」為宗旨，為患者施行通波仔手術。

香港亞洲心臟中心「暖心行動」

香港亞洲心臟中心推出「暖心行動」，提供貼近公立醫院價格的「通波仔」手術，為病人帶來新選擇，免病人輪候之苦。

快 - 特快隊伍

公立醫院需輪候非緊急性通波仔手術時間一般大約為半年以上；而透過暖心行動則可於預約後，一星期內安排接受手術，一般觀察一天即可出院。

狠 - 狠心劈價

處於非常時期，暖心行動以「全包式套餐」收費，由1個支架約港幣6萬多元至3個支架約港幣9萬多元不等*，當中包括所需耗材、手術室、病床和醫生等收費。

穩 - 手術穩陣

香港亞洲心臟中心擁有一個專業可靠、以患者為本的醫護團隊，由經驗豐富的心臟專科醫生、細心專業的護理團隊和放射診斷師，利用先進的醫療技術，因應患者的情況提供適合的檢查和治療，並在治療後跟進，為病人提供全面的心臟專科服務。

香港亞洲心臟中心本着「以病人利益為先」的宗旨，由檢查、診斷到治療提供一站式服務，務求為市民的心臟健康盡心盡力。

「暖心行動」目前不設名額限制，有需要患者可致電熱線查詢及預約免費身體評估，由2月17日至今，已有超過80人受惠。香港亞洲心臟中心推出「暖心行動」，希望能在近月艱難時刻，幫助有「通波仔」需要的患者，既能減輕公立醫院壓力，亦為患者提供另一醫療選擇，帶來新生活和新希望。

查詢

了解更多：https://www.hongkongahc.com/promotion/?id=1879

24小時查詢熱線：9722 0151

*複雜手術會於為患者進行評估後，另行報價。

（資料及相片由香港亞洲心臟中心提供）