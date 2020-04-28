警官會所重置後面積增五成　警察遊樂會耗資170萬買新設備

受港鐵沙中線工程影響，位於銅鑼灣的警官會所需拆卸並原址重建，路政署最新回覆立法會議員陳淑莊追問時首披露，警官會所重置後，總樓面面積大增逾五成，由7萬呎增至近11萬呎，地積比由約0.65增加至1.13，重置涉及6億元公帑開支，不過路政署稱披露有關圖則或令公眾安全或秩序受損，拒絕公開。 至於在警官會所停運期間，被視作「補償」的太子警察體育遊樂會亦花費3億元公帑做優化工程，文件披露遊樂會以近兩萬港元，採購一個放在泳池旁展示的防水鐘，以近14萬元購買3部65吋大電視，又以近8千元採購一個滅蚊器。

受沙中線工程影響，警官會所需拆卸重置。（資料圖片）

警官會所受港鐵沙中線需建通風設施而要拆卸，由港鐵負責拆卸及重置，路政署早前披露重置工程造價為6億元，而被視作警官會所暫停服務期間「補償」的太子警察體育遊樂會，則會花費3億元做優化工程，兩項工程支出均由港鐵負責。

重置後樓面面積增4萬呎

路政署最新回覆立法會議員陳淑莊的提問時，再披露了警官會所的工程細節。文件顯示，警官會所重置後的用地面積雖減少約11,500呎，但總樓面面積由拆卸前的逾7萬呎大增逾5成，至近11萬呎，地積比率亦由約0.65增加至1.13。私家車及電單車泊位數目維持不變，但重置後的傢具及設備仍待購置。

路政署在回覆中拒提供警官會所及警察遊樂會的圖則，並引述公開資料守則稱，披露相關圖「可能或有理由預期會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷客或損害」，故拒公開圖則。

遊樂會花14萬元添置三部65吋大電視

至於太子的警察遊樂會，路政署指改善工程後樓面面積增加約兩萬呎，至16萬5千呎，私家車泊車位增加36個。

文件同時揭露遊樂會所採購的設備價目表，採購的設備包括一個價值兩萬元的戶外泳池防水鐘、三部平均售4萬5千元的65吋大電視、一個價值8千元的滅蚊器，遊樂會亦大花6萬5千元買四部泳裝脫水器。全部設備「埋單」計數約170萬元。