婦人打麻雀輸錢不服　認成立群組「做野」　指示兒子等多人劫雀腳

中年婦疑不甘攻打四方城輸錢，涉指使兒子和他的多名朋友，行劫兩名「麻雀腳」。為了行劫，她們更建立了一個WhatsApp聊天群組「做野」。她、其兒子和另外6名青年被控1項搶劫和1項企圖搶劫罪。中年婦今（4日）在區域法院承認控罪，法官把案件押後至5月19日量刑。至於5名不認罪的被告，其案件則開審。

女事主何琼大叫及掙扎而幸保不失。(朱棨新攝)

另兩名被告早已認罪

本案共涉8名被告，包括涉案首被告周愛秀(47歲，女)、其鄒姓兒子(15歲)、以及六名介乎14至20歲的被告。除了周認罪外，案中的第三被告和第七被告早前已認罪。

一事主大叫掙扎幸保不失

周承認的案情指，女事主陸澤菊於2018年12月16凌晨12時許，返回深水埗福華街住所，卻遭4名戴口罩的男子在梯間搶劫陸，搶去其手袋內的8000港元和500元人民幣。而另一名女事主何琼，則於翌日凌晨在深水埗北河街遭5名戴口罩的男子搶其腰包。因何琼掙扎大叫求助，該批男子把她推倒後，便逃離現場，她在案中並無損失。

成立搶劫聯絡群組「做野」

警方調查後拘捕周，周在警誡下承認和兩名事主打麻雀並輸錢，因此指使他人行劫她們。

周在錄影會面中補充，懷疑兩名事主打麻雀作弊騙錢，因此找人行劫兩人。而她在案發前，向其他被告示意何人為行劫對象。此外，為了搶劫事主，她和其他被告建立一個WhatsApp聊天群組。警方調查發現，該聊天群組名為「做野」。

此外，周又指其中一名被告在事後稱，成功劫去陸5000元，並把其中1000元給予周。

案件編號：DCCC 512/2019