港鐵推QR code付車費　年底可先用支付寶　應用程式可儲分換車票

港鐵流動應用程式「MTR Mobile」推出約10年，今日﹙4日﹚宣布將會全面更新。港鐵表示，將推出二維碼（QR code）付款功能，支援｢支付寶香港｣，配合港鐵更新後的閘機，料年底可透過支付寶入閘乘車，明年加入其他流動支付。對於二維碼入會否較八達通慢，港鐵指經過測試後，發現時間相若。 港鐵程式將於周三﹙6日﹚提供更新，結合過往的港鐵商場程式，提供儲分功能，乘搭港鐵或於港鐵商場購物，都可獲得積分，藉此換取免費乘車車票或現金券。「Chatbot互動查詢」原「吉祥物」、已退休的港鐵前車務營運總管李聖基（基哥）會從程式中「退休」，由虛擬女服務大使Macy取代 ，名字來自港鐡口號「MTR Always Cares for You」的字頭。

2023年可嘟信用卡入閘

港鐵商務總監楊美珍表示，港鐵程式「MTR Mobile」推出約10年，本周三將大翻新，由過往只集中於乘車功能，結合現有的港鐵商場「MTR Malls」應用程式，冀提升用戶體驗，更加生活化。

港鐵市務及策劃總經理元立行表示，程式將提供二維碼付款入閘功能，不過本周三仍未包括此功能，預料今年底方可使用。他續指，首階段的二維碼入閘功能，將支援「支付寶香港」，現時正陸續更新1,000部閘機，計劃每一排閘機，就有兩部可支援二維碼付款。除了「支付寶香港」，他預料明年可支援銀聯、微信支付、TNG付款。到2023年，他表示港鐵會陸續更換全港閘港，屆時將可使用信用卡入閘。

過往有意見擔憂以二維碼入閘將較八達通慢，甚或加劇站內擠塞。元立行表示，經過多次測試後，顯示以二維碼入閘的時間，將與八通達相若。

除了二維碼支付，程式本周三更新後，將會提供儲分功能。元立行表示，過往只有於港鐵商場購物，方可在港鐵商場程式儲分；但在是次更新後，「MTR Mobile」除了結合商場程式的儲分功能，甚至乘搭港鐵亦可儲分。他續稱，乘客只需在程式中註冊，然後綁定一張八達通，日後乘車使用該八達通時，就會自動儲分；購買全月通加強版亦會有積分。至於商場購物，則與過往相若，將單據上載至程式，分數就存入帳戶。

車費2400元可換取一次免費乘車

元立行指，乘車時每1元可獲5分；購物則為每1元1分，只要儲到1.2萬分，就可換取免費乘搭本地重鐵服務一次；2.5萬分則可換領50元的現金券。他續指，在今年10月31日前成功登記的用戶，可獲8,000分；另外，由今年7月1日至10月31日乘搭港鐵，將有額外積分，每1元為30分。按此推算，在沒有任何推廣下，即車費達2,400元，方可換取一次免費乘車。

此外，程式於6月起，可購買5款「全月通加強版」；到7月時，「Next Train」功能擴展至輕鐵網絡，提供輕鐵班次的實時資訊。另外，程式會於今年第三季，推出加強版的「行程指南」功能，提供最多3組港鐵路線建議，當中包括提供實時資訊，例如顯示車務受阻。

「基哥」將會退程式退休，由Macy接任回答問題。（港鐵圖片）

7月起月台可免費用Wi-Fi

現時港鐵站有Wi-Fi熱點，元立行指，今年7月起，除了顯徑站及啟德站，乘客可在所有車站大堂及月台使用免費Wi-Fi。另外，港鐵亦正與電訊商商討，引入5G電訊服務，香港電訊已率先於太古站提供5G服務。至於車廂內會否有Wi-Fi，楊美珍表示，由於研究後發現，車廂內的Wi-Fi只能提供有限服務，例如乘客只可傳發短訊，故暫未有計劃應用，直至有新技術改善。

港鐵應用程式一直有「Chatbot互動查詢」功能，原本由已退休的港鐵前車務營運總管李聖基（基哥）擔任「吉祥物」，回應市民問題。不過程式更新後，基哥亦會從程式中「退休」，由虛擬服務大使Macy取代。