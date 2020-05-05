新冠肺炎．最新｜食肆限坐人數或放寬至8人　料林鄭月娥今有公布

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本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，衛生署於昨日（4日）表示新增一宗確診個案，為一名從美國入境的27歲女子，累計個案增至1,041宗。
政府早前公布的多項防疫措施，將於本周四（7日）屆滿，行政會議今日料在會上討論。消息指出，特首林鄭月娥今早將有公布，料政府會放寬禁令，戲院、美容院和健身室或可重開；食肆最多四人一枱的限座令，也料會放寬至最多八人一枱，下周日（10日）母親節，子女與母親外出吃飯便不會因多於四人而要骨肉分枱坐；當局也會公布本月底高中先行復課。
↓↓公務員首日復工↓↓
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新冠肺炎｜許樹昌：食肆每枱可放寬坐6至8人 戲院、美容院可重開
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【04:15】商務及經濟發展局上月24日公布本地口罩生產資助計劃全數20條生產線已批出 ，但局方在周一下午公布，其中獲兩條生線的匯愛香港有限公司CareHK、以及獲批一條生產線的尚芳製品有限公司，決定退出計劃，局方已改批予另外三間公司的生產線，涉款600萬元。
經調整後，20條生產線每月總產量較之前少170萬個，減至4,100萬個 ，減幅為4%。
口罩肺炎│CareHK尚芳退出資助計劃 三公司接手 月產少170萬個
▼限聚令升級延長▼
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