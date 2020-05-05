新冠肺炎．最新｜食肆限坐人數或放寬至8人　料林鄭月娥今有公布

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，衛生署於昨日（4日）表示新增一宗確診個案，為一名從美國入境的27歲女子，累計個案增至1,041宗。

政府早前公布的多項防疫措施，將於本周四（7日）屆滿，行政會議今日料在會上討論。消息指出，特首林鄭月娥今早將有公布，料政府會放寬禁令，戲院、美容院和健身室或可重開；食肆最多四人一枱的限座令，也料會放寬至最多八人一枱，下周日（10日）母親節，子女與母親外出吃飯便不會因多於四人而要骨肉分枱坐；當局也會公布本月底高中先行復課。