普立茲獎｜路透社憑香港反修例奪突發攝影獎　港人攝記籲支持傳媒

新聞界最高榮譽獎項之一「普立茲獎」（Pulitzer Prize）揭曉。路透社報道去年香港反修例運動，獲突發新聞攝影獎。路透社總編輯Stephen J. Adler表示，攝影團隊捕捉到香港抗議規模，在最前線描繪香港人的故事，由和平遊行開始，演變成最大的政治危機，這些影像充滿啟發且令人難忘，感謝每位攝影師的勇氣和毅力。 獲獎攝影團隊中包括本港攝影記者、香港攝影記者協會前主席蕭文超（Tyrone Siu），他說能以港人身份參與採訪是一項榮譽，其他傳媒同業亦努力、盡責地記錄事件，見證每一個香港關鍵的歷史時刻，呼籲港人支持傳媒工作。

▼普立茲獎突發新聞攝影 路透社20張獲獎相片▼

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獲獎的該輯影像作品，記錄了標誌性的百萬人大遊行、7月1日示威者衝入立法會、11月的中大及理大事件、人鏈活動等。

涵蓋的畫面亦包括，警方發射催淚彈及橡膠子彈、示威者被制服、不同政見人士被毆、義務急救員為受催淚煙影響的市民治理等。

「普立茲獎」肯定路透社報道去年香港反修例運動，是記錄了市民抗議公民自由及自治權被侵蝕的過程，形容有關影像是寬廣及具啟發性。

獲獎的攝影記者為Tyrone Siu（蕭文超）、Adnan Abidi、Ammar Awad、Anushree Fadnavis、Willy Kurniawan、Leah Millis、Athit Perawongmetha、Thomas Peter、Kai Pfaffenbach、Jorge Silva和Susana Vera，其中蕭文超為香港人，曾任香港攝影記者協會主席。

路透社攝影記者蕭文超（Tyrone Siu），曾任香港攝影記者協會主席。（香港攝影記者協會圖片）

蕭文超：以港人身份報道是榮譽

蕭文超指，能夠以香港人的身份、透過報道香港事件而獲此高榮譽的獎項是一件非常特別的事，證明了過去一年香港人發生的所有，值得國際社會去了解和關注。「可以參與反修例運動的報道，是我作為傳媒的一項榮譽。我的工作只是謹守崗位，記錄真相，讓所有事情如實呈現。過去六個月來，每一個香港人，不少都承受了無法言喻的犧牲和傷痛，有些人甚至已不在身邊，我無法用言語帶來安慰，但希望他們知道，他們的努力歷史會記錄下來，我也相信透過新聞攝影的力量，可以為社會帶來一些改變。」

蕭文超是攝記團隊之中唯一的香港攝影記者，他說除了採訪亦需要協調多名前來支援的外籍同事，但這個獎項絕非一人努力的成果，他感謝團隊之中每一位合作無間的戰友。「我亦見證着身邊很多同業一樣努力、盡責地記錄事件，見證每一個香港關鍵的歷史時刻，並留下許多優秀作品，成為港人共同擁有的經歷。他們也一樣值得大家的支持和肯定。希望大家會繼續支持傳媒的工作。」

▼普立茲獎公布詳情▼

「普立茲獎」（Pulitzer Prize）被譽為新聞界的奧斯卡，是美國新聞界的最高榮譽。獎項是哥倫比亞大學紀念美國報人普立茲（Joseph Pulitzer）而設立，普立茲於1911年去世前將所有遺產捐給哥倫比亞大學，該校新聞學院就是用普立茲的捐款成立。受新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，普立茲獎主席Dana Canedy在家中透過網上公布得主，有別於以往在紐約哥倫比亞大學的頒獎典禮上宣布名單。

《紐約時報》（The New York Times）獲得三獎，其中揭露紐約市計程車業的掠奪性貸款問題，奪調查報道獎；以俄羅斯總統普京政權系列報道，奪國際報道獎；以黑奴角度看美國起源的報道，贏得評論獎。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）團隊以地球極端氣溫效應的系列報道，奪得解釋性報道獎。

美聯社憑藉呈現印度取消克什米爾半自治地位後的人民生活情景，贏得專題攝影獎。

普立茲獎主席Dana Canedy於疫情中在家頒獎，表示很諷刺，「很諷刺，普立茲獎最一開始在1917年6月頒發，不到一年遇到1918年西班牙流感大流行。在本季空前不確定性期間，我們確知的一件事就是新聞業永不停歇。」