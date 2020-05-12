新冠肺炎疫情從去年底在中國湖北省爆發，其後蔓延至世界多國。全球大流行背景下，世界範圍內生產、商貿、運輸等活動都受到影響。在深圳有不少港商設置的工廠被海外客戶推遲、取消訂單，連月來損失上千萬。 不少在內地設廠港商一直到2月尾、3月初才成功復工，惟一開工便又遇上海外疫情爆發，歐美國家的訂單煞停。有手袋廠的港商表示貨品無法出口，只能在倉庫發霉；還有皮鞋廠的港商指疫情以來已損失過千萬，若疫情再持續，或者只能安排員工放無薪假期。

疫境求存之內地港商篇

疫境求存｜內地復工難 海外訂單煞停 港商百萬元手袋倉庫發霉



疫境求存｜內地資助門檻高手續繁複 港商難申請 斥港府零支援

為復工貴價撲口罩

張煒傑是港昌鞋業的董事長，在復工之路上幾經波折。他說，皮鞋生產有季度之分，2月初他便想要申請復工趕上工期，惟當地政府的復工要求較高，令他費了不少心思。

政府的要求令張煒傑頭痛，當時內地的口罩生產商因為農曆新年都在放假無法投入生產，但全國乃至全世界對口罩的需求又在短短數日急增，口罩立即變為緊俏物資，到處都搜尋不到。他憶述，當地政府要求工廠復工必須為員工配備每日2個醫用口罩，他當時從內地、海外到處張羅，好不容易湊齊首10日的用量勉強開工，「當時成四五元一個，都未必買得到。」

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交通管制運輸不暢 原料滯外地

費了許多功夫，張終於在2月中旬成功向政府申請復工，但隨之而來的是原材料供應問題——生產皮鞋需要大量皮革、底料、拉鍊等，但許多外地供應商未能如期復工，生產進度再度被拖慢，張煒傑無奈道，「就算我哋復工都無用，原料供應商比我哋遲開工，有啲原料要從福建運過來，當時全國都交通管制……一直到3月1日先復到工。」

及至三月初，工廠開工未有幾日，海外第二波疫情爆發，鞋廠的海外客戶不僅沒有落新的訂單，更要求已經生產好的產品都要推遲出貨，張煒傑叫苦連天，「新訂單幾乎都停咗，未做嘅唔作住，八成生意無咗，損失近千萬！」

張煒傑表示疫情對港商的打擊最大，從最初求開工，到現在求訂單，不少都蒙受了極大的損失。目前工廠只能做早前未做完的訂單、或者做內銷國內的訂單。他說，若疫情持續不停，無新增訂單，極有可能安排員工放假。

內地政府要求企業負責人需要為復工的工人準備足夠的口罩等物資。圖為2月20日，位於廣州南沙區一間公司內，復工人員戴著口罩在生產車間有序工作。 （中新社）

港資手袋廠損失近千萬：幾百萬貨喺倉度發霉

港商梁志文是杰文實業有限公司的董事，他在深圳設立中高檔手袋生產線，工廠大約有200名工人。工廠的大部分貨品都出口歐洲，每個月的生意額近千萬。他說，根據當地政府要求，工廠差不多整個2月份都沒有開工，「差不多已經損失300萬。」

然而到了3月時，歐洲的疫情經卻突然爆發，工廠的海外客戶紛紛表示要推遲訂單，梁志文拒絕說無奈地說，「無話Cut單（取消訂單）的，不過要慢慢講數。」

新的訂單不再繼續，已經做好的貨品亦需要處理，梁志文說有些貨品已經經船運運向歐洲，惟無人收貨，只能在當地尋找貨艙存放；另外部分手袋因無法發貨，則滯留在深圳工廠內。他說現時有價值800萬的手袋成品只能放在倉庫中，嘆，「春天天氣好潮濕、啲嘢擺在倉庫甚至會發霉，還要額外花錢去處理。現在只能指望疫情快點過去，下一季能恢復。」

紙巾廠訂單翻倍 惟原料加價20%

朱小姐的父母在廣東省惠州市經營一間有50名員工的紙巾製造廠，生產包括盒裝紙、廚房紙及消毒紙巾等，主要出口澳洲及美國。雖然因疫情關係，推遲約半個月開工，但是因為海外湧起紙巾搶購潮，疫市中工廠的訂單反而升了一倍左右，她透露工廠的工人每日需要加班2小時趕工。

朱小姐表示，紙巾搶購潮只持續了一個月左右，之後也慢慢恢復疫情之前的狀況，另外加上疫情期間，紙巾包裝盒和部分原料都加價20%左右，「只能說賺咗少少錢。」