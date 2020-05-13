意花園新業主指洋房問題多　滲水兼漏煤氣　向長實相關公司索償

一名業主於3年前以近2300萬元，購入長實發展的元朗意花園的洋房單位。惟他指，發現洋房有多個問題，包括滲水和牆身有裂縫。業主之後更發現洋房未有煤氣可用，煤氣公司職員檢查後指，洋房有煤氣洩漏，建議離開單位。業主稱因洋房內的問題，需自行找測量師檢查，以及處理問題。他日前入稟高等法院，向長實的相關公司索償。

原告李鎮邦，被告為順力投資有限公司，為長江實業旗下公司，為涉案意花園的發展商。

指被告人員修補態度敷衍

入稟狀指，原告於2017年以近2300萬元，從被告購入意花園米萊諾大道一洋房。惟完成交易後，原告發現洋房有多項問題，包括在1樓廁所雲石有裂縫、2樓睡房天花板有水漬。原告著其室內設計師，把洋房有問題的地方列表，交予被告，被告曾派人修補。但原告認為有關人員修補時態度敷衍，只修補小問題。洋房內明顯有滲水，被告未有找出源頭。

入伙後煤氣管損毀

原告原本計劃在2018年的農曆新年前搬入洋房，但因需作修補而押後，之後又發現洋房未有煤氣可用，煤氣公司遂於2018年4月派職員到洋房檢查。職員打開煤氣的供應時，發現洋房內有煤氣洩漏。職員認為，洋房內的煤氣管損毀，立即關掉煤氣的供應，並建議原告離開。

除了煤氣問題外，原告亦指洋房的滲水愈來愈嚴重，牆身、天水板有水漬和發霉，木樓梯長出真菌。

要自行安排測量師檢查

原告自行安排測量師檢查，測量師認為洋房的防水系統有問題。此外，測量師亦認為，煤氣管損毀因被告的工程欠佳所致，需打開牆身找出損毀的煤氣管。入稟狀續指，因漏煤氣的問題，令洋房變得不安全，因沒有煤氣爐，原告甚至不能在洋房內洗熱水澡。

此外，原告指被告未有根據合約，提供游池等設施。原告近期又發現，1樓地下的瓷磚輕微下降，測量師初步認為洋房或有結構問題。原告因為要處理洋房的多項問題，為他造成不便，亦因此需繼續租用原本的單位，遂向被告索償相關償失。

案件編號：HCA607/2020