長實馬鞍山海澄軒申請改劃　逾七成酒店房間改為出售住宅

長江實業集團屬下四間「家庭式酒店」之一、位於馬鞍山的海澄軒酒店，近日向城規會申請改劃，將超過七成的原有房間改裝為住宅單位，僅保留近200個酒店單位。 申請人指，改劃為可出售的住宅單位能符合政府增加土地供應的政策。長實於去年亦曾申請將天水圍嘉湖海逸酒店改劃重建成住宅，涉及5,000伙單位。

海澄軒位於馬鞍山海濱長廊旁。（城規會文件）

海澄軒海景酒店位於馬鞍山海濱長廊旁邊，鄰近私人屋苑迎濤灣，部分單位可享有海景。根據酒店官方網站，酒店分為兩房及三房單位，為入住人士提供長租及短租服務。申請人向城規會申請修訂「其他指定用途」註明酒店地帶的註釋，將分層住宅用途加入。

城規會文件顯示，海澄軒現時共有831個酒店單位，當中申請將637個酒店房間改裝為可供出售的住宅單位，其餘194個房間則將保留作酒店用途。申請人指，將會為酒店及住宅單位分別設有獨立入口、電梯大堂等，可以將兩種用途分開，並不會構成協調問題或對住戶造成滋擾。此外，擬議計劃亦不會改變原有的地積比率及建築物的高度，亦不會對地區構成不良影響。

申請人提到，上址於1996年起作為過境沙田新旅遊點的酒點，但由於旅遊規劃發展改變，區內的酒店需求減弱，而改建住宅能夠符合政府增加土地供影及鼓勵置業的政策。長實去年亦曾就天水圍嘉湖海逸酒店，向城規會申請改建為兩幢53層的住宅大樓，料合共可提供5,000個單位。

地契列明只可作酒店用途

翻查土地註冊處的資料，海澄軒的地契列明不可用作酒店以外的用途，包括改作服務式住宅，而地面計起首三層亦只可用作銀行、餐廳等商業用途。意味若發展商若要將其改作出售住宅用途，即更改契約條款，需要向政府補地價。