香港開放數據發展落後　協會籲借鑑上海設公眾平台

香港互聯網協會為引入國際開放數據標準和經驗，於今日（14日）發起了「香港開放數據指數」計劃，將定期評估和監察本港開放數據的發展情況，並推動完善相關政策。協會首份報告調查指，政府開放數據網站「資料一線通」僅得7.27分，建議政府根據公眾需求開放數據，並設立互動參與平台。

「零時政府網站」g0vhk發起人黃浩華指，政府於新冠肺炎期間的數據發布有進步，但步伐仍然未夠。（歐陽德浩攝）

香港互聯網協會首份報告從2019年9月開始調查，涵蓋政府開放數據網站「資料一線通」、其他政府部門、公營機構及個別私人公司的網站，根據12項包括網上可獲取、免費、開放授權等指標，以及16個包括商業登記、立法及諮詢機構等類別，發現「資料一線通」的可得程度僅得7.27分，較其他網站平均分的9.02低，一批與公眾利益相關的數據，仍未經「資料一線通」公開，未能滿足開放標準。當中包括：政府招標公告、聯絡方式、公共房屋（輪候時間及編配狀況等）、土地查冊等。

數據透明度低 標準不一易誤墮法網

而政府各部門標準的應用不一，例如一份教育局的文件於「資料一線通」的開放授權為「允許作商業用途」，但教育局網站則顯示「僅限於作個人用途或非商業性質的內部用途」，不同的標準易令人誤墮法網。此外，調查亦發現大量數據無配備完整的元數據（更改時間、更改內容、標籤等），未能妥善保存曾經發布的歷史數據，甚至不公開給大眾查閱。

香港互聯網協會為引入國際開放數據標準和經驗，於今日（14日）發起了「香港開放數據指數」計劃。（歐陽德浩攝）

不是要燈柱 而要真正的數碼轉型

香港互聯網協會董事鄭斌彬指「唔係要燈柱，而係真正嘅數碼轉型」，指非安裝智慧燈柱便能成為智慧城市，數據亦是重要的一環。他以區議會為例，政策研究工作者、地區工作者均需要地區小型工程或撥款等數據，然而政府部門打印文件後，掃描成PDF檔案當作數據庫，將不便相關人士或市民查閱，更形容為「反智的情況」。他認為文件的格式要統一，而非18區各自為政，各有不同的格式及上傳方法。

「零時政府網站」g0vhk發起人黃浩華指，政府於新冠肺炎期間的數據發布有進步，但步伐仍然未夠，「要求好基本嘅嘢，今時今日先畀到。」他舉例，雖然政府已上載檢疫中心的使用情況，但四月前的數據仍一片空白，中英文地址亦無分開排列，因此仍有大量的改善空間。

設立開放數據公眾平台讓大眾參與

因此協會建議政府設立互動參與平台，並強調公眾參與的重要性，讓市民公開提出需求及理據並提出意見，而政府亦應就市民需求作公開回應。協會指上海和臺北等鄰近城市，已成立類似網上討論區的開放數據公眾平台，值得本港借鑑。此外，建議成立跨部門工小組審視標準，由政府不同部門的專家參與，以督促各部門按統一標準發布數據。