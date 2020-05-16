百年先施易主　細數本地四大百貨興盛沒落　日資百貨何時變港資

本地老牌百貨公司先施昨日（15日）公布，獲內房偉祿集團以5億元收購。翻查資料，先施是香港歷史最悠久的百貨公司之一，於1900年由馬應彪創辦，在港經營超過100年。1930至40年代，與當時其他三間華資公司包括永安公司、大新公司以及中華百貨公司，有「四大百貨公司」之譽。 然而，上述四間百貨公司集團，當中的大新及中華百貨公司已絕跡香港。八、九十年代的日資百貨在港百花齊放，最終相關結業及易主，真「日系」只剩AEON。

先施獲中資公司偉祿集團全購，現時仍在港設有5間分店。（梁煥敏攝）

先施集團（Sincere）主要以零售業務為主，先施之名秉承「先施以誠」的經營之道，首間先施百貨設於中環皇后大道中172號。現時先施設有五間分店，分別位於中環、旺角、深水埗、荃灣及油塘，由創辦人馬應彪的後人，即先施的執行主席兼行政總裁馬景煊打理。截至去年8月31日，集團旗下共有289名員工。

先施百貨是香港首間推出不二價（即不議價）的零售公司，同時亦是首間設有女售貨員的機構以及向顧客發出收據的公司。倘商品有任何損壞或顧客對貨品感到不滿意，可憑收據更換。

有「上等人」之稱的已故藝人梁舜燕在加入演藝圈前，就在先施百貨香水部任「香水皇后」。

已故藝人梁舜燕在加入演藝圈前，曾在先施百貨香水部任「香水皇后」。（資料圖片）

先施啟發郭樂郭泉兩兄弟開設永安百貨

當時，先施百貨生意十分不俗，郭樂及郭泉兩兄弟眼見有發展空間，遂於1907年創立永安百貨。首間店舖設於先施百貨附近。永安百貨同樣歷史悠久，屬香港第二大華資百貨公司。永安百貨曾在香港設有多間分店，遍佈港九新界包括銅鑼灣、灣仔、旺角、荃灣、香港仔等，惟其後相繼結業至現時僅設四間分店，分別位於德輔道中、彌敦道、尖沙咀東部麼地道以及大嶼山愉景灣。截至去年12月31日，永安集團共有648名員工。

大新百貨70年代結業

大新百貨則於1912年創立，由蔡昌兄弟集資港幣400萬元在香港創立，當時取名為大新The Sun，寓意公司能夠「旭日初升，大展新猷」。大新當時同樣採取先施、永安「不二價」的策略，並講究商品品質不賣次貨，故生意曾十分興旺。然而，創辦人蔡昌病逝後，大新於1972年被均隆（香港）有限公司全購。不久，再與香港建築企業「公和企業有限公司」合併，故合併後1973年，位於德輔道中的大新百貨大樓正式拆卸，百貨業務亦結束。

至於中華百貨公司，又名新新百貨公司，於1932年由黃煥南、劉錫基、李敏周創立，於1970年結業。

一田百貨前身為西田百貨，現時屬新鴻基地產擁有。（資料圖片）

日資百貨相關撤出或易手 只剩AEON

香港七、八十年代百貨業興旺，除有本地品牌先施、永安百貨、中華百貨公司等，亦有大量日資百貨公司進駐香港，包括大丸、松坂屋、崇光、三越、東急、伊勢丹、八佰伴等；以及英資連卡佛、馬莎；中資的裕華及中藝等。

然而，九十年代亞洲出現金融危機，不少日資公司包括八佰伴、松坂屋及大丸出現財困相繼結業、陸續退出香港。而部分日資公司例如祟光百貨於2000年由華置收購，其後轉入利福國際；西田百貨於2005年出售予新鴻基地產、08年改名為一田百貨；UNY、千色店則售予恆基發展，只剩AEON屬正宗日資百貨公司。